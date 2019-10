Diretta Arezzo Alessandria/ Streaming video tv: toscani in difficoltà (Serie C)

Arezzo Alessandria, diretta dal signor Enrico Maggio, si gioca sabato 19 ottobre alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Arezzo e sarà una sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Padroni di casa toscani reduci da un 1-1 in casa del Siena, pari che ha lasciato l’amaro in bocca agli aretini che pregustavano il successo grazie al gol di Baldan, ma che si sono visti raggiunti da una rete di Guidone al 96′. Resta a 9 punti al confine della zona play out del girone A l’Arezzo, è terza in classifica appaiata al Pontedera l’Alessandria, che ha frenato ancora in casa contro il Como. E’ stato 1-1 il risultato dell’ultimo match per i grigi che vedono ora il Monza lontano 6 punti al primo posto, un passo indietro considerevole visto che i piemontesi si erano portati a -1 dalla vetta prima di perdere contro il Pontedera e pareggiare contro i lariani, peraltro in sfide disputate in entrambi i casi tra le mura amiche del “Moccagatta”.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Alessandria, sabato 19 ottobre, non sarà disponibile sui canali televisivi in chiaro o a pagamento, sul satellite o sul digitale terrestre. Elevensports avrà l’esclusiva del match in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno tramite pc al sito elevensports.it, o con smart tv o dispositivi mobili come smartphone o tablet sull’applicazione Elevensports.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO ALESSANDRIA

Le probabili formazioni di Arezzo Alessandria, sabato 19 ottobre alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Arezzo, sfida valevole per la decima giornata del campionato di Serie C. L’Arezzo del tecnico Daniele Di Donato sarà schierato con un 3-5-2: Pissardo; Luciani, Ceccarelli, Nolan; Rolando, Foglia, Benucci, Tassi, Corrado; Cutolo, Mesina. Risponderà l’Alessandria allenata da Cristiano Scazzola schierata con un 3-5-2: Valentini; Dossena, Cosenza, Prestia; Cambiaso, Casarini, Suljic, Chiarello, Celia; Eusepi, Arrighini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Arezzo Alessandria, le quote dell’agenzia di scommesse Snai fanno cadere i favori del pronostico sulla formazione piemontese. Vittoria interna quotata 2.90, eventuale pareggio proposto a una quota di 3.20 mentre l’affermazione in trasferta viene invece offerta a una quota di 2.35. Per quanto riguarda il numero dei gol complessivamente realizzati dalle due squadre nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.15 e under 2.5 quotato invece 1.65.



