Diretta/ Arezzo Carpi (Serie C) streaming video tv: il ritorno di Pochesci

DIRETTA AREZZO CARPI: SFIDA INCERTA!

Arezzo Carpi, in diretta domenica 14 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C. Emiliani in crisi nera con il tecnico Luciano Foschi costretto ad abbandonare la nave dopo tre pesantissime sconfitte consecutive: 0-4 contro il Fano, 0-3 contro l’Imolese e infine 0-6 contro il Padova. Il club ha deciso di richiamare Sandro Pochesci dopo essersi ritrovato a metà del guado: a -5 dai play off e con sole 5 lunghezze di vantaggio sulla zona play out.

Resta però ultimo per distacco l’Arezzo che non sta vivendo di certo una situazione florida: il pari in casa della Virtus Verona, che stava peraltro cavalcando una serie di vittorie, ha interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive ma il campionato degli amaranto è un calvario e finora in 23 partite disputate l’Arezzo ne ha vinta soltanto una, ritrovandosi a 6 punti dal penultimo posto.

DIRETTA AREZZO CARPI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Carpi non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, grande novità della stagione come ormai noto da qualche settimana. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO CARPI

Le probabili formazioni della sfida tra Arezzo e Carpi allo stadio Città di Arezzo. I padroni di casa allenati da Roberto Stellone scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Sala; Luciani, Borghini, Kodr, Karkalis; Belloni, Altobelli, Di Paolantonio, Di Grazia; Cutolo, Piu. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Sandro Pochesci con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Rossini; Eleuteri, Venturi, Sabotic, Llamas; Bellini, Fofana, Ghion, Lomolino; Giovannini, De Sena.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Arezzo Carpi: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.70 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.75 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.90 volte l’importo scommesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA