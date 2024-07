DIRETTA VENEZIA VIS PESARO: DI FRANCESCO PER RIPARTIRE!

La diretta Venezia Vis Pesaro rappresenta una bella amichevole che va in scena alle ore 17:30 di giovedì 25 luglio, presso il Centro sportivo Ca’ Venezia: secondo quanto segnalato nei giorni scorsi dovrebbe trattarsi di un test a porte chiuse, lo presentiamo comunque perché il Venezia torna a giocare dopo la sconfitta subita dal Genoa lo scorso sabato. Tornati in Serie A, i lagunari hanno affidato la loro panchina a Eusebio Di Francesco e dunque devono ancora trovare il giusto amalgama per poi andare alla ricerca di una salvezza che rimane il principale obiettivo di una società che ha comunque buone ambizioni, e potrebbe mostrarle nella prossima stagione.

La Vis Pesaro invece ha confermato Roberto Stellone, che si è guadagnato il posto sul campo: chiamato sul finale del campionato, l’ex attaccante non ha evitato i playout nel girone B di Serie C ma si è comunque salvato grazie alla vittoria contro la Recanatese nello spareggio di ritorno, con cui ha fatto valere la regola del miglior piazzamento in classifica. Sarà dunque molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Venezia Vis Pesaro, aspettando che l’amichevole prenda il via possiamo anche fare qualche breve ragionamento su quelle che sono le probabili formazioni al Ca’ Venezia.

COME VEDERE LA DIRETTA VENEZIA VIS PESARO IN STREAMING VIDEO TV

Trattandosi di un’amichevole a porte chiuse, la diretta tv Venezia Vis Pesaro non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione e non ci sarà modo di seguirla integralmente, nemmeno tramite un servizio di diretta streaming video. Le due società naturalmente presentano le loro pagine ufficiali sui social network, che saranno liberamente consultabili per avere qualche informazione utile: possiamo segnalare in particolare gli aggiornamenti che potrebbero arrivare da Facebook e X, quest’ultimo il nuovo nome di quello che un tempo era Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA VIS PESARO

Di Francesco sembra voler puntare sul 3-4-2-1 nella sua nuova avventura: secondo questo modulo, nella diretta Venezia Vis Pesaro potremmo allora vedere una linea difensiva con Idzes, Svoboda e Sverko a protezione del portiere Joronen, mentre sulle fasce laterali possono correre Candela e Zampano con in mezzo tanti giocatori che si possono alternare, da Issa Doumbia a Lella passando per Ellertsson e Crnigoj. Sulla trequarti segnaliamo in particolar modo Pierini, Oristanio e Bjarkason che faranno staffetta; davanti a tutti naturalmente il nome di punta è quello di Pohjanpalo, che almeno per il momento sembra potersi giocare la conferma anche in questa stagione.

Modulo molto simile per Stellone e scelte però da definire in Venezia Vis Pesaro: possiamo puntare su Polverino o Farroni in porta, poi una difesa con Davide Bove, Palomba e Ceccaroni schierati in linea e i veterani Gavazzi e Tonucci come alternative. I laterali possono essere Mattioli e il giovane Antolini, oppure con modulo più offensivo Gambino, Kemayou o Paganini; in mezzo al campo c’è ancora capitan Di Paola con Rossetti ma ci sarà alternanza con Valdifiori, Obi e Gulli, poi Pucciarelli alle spalle dei due attaccanti con Juan Ignacio Molina, Cannavò e Nicastro che sono in competizione per le due maglie dal primo minuto.