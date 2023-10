DIRETTA/ Arezzo Gubbio video streaming tv: ecco la storia della partita (Serie C, 30 ottobre 2023)

DIRETTA AREZZO GUBBIO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Arezzo Gubbio vede due formazioni che si affrontano per la terza volta all’interno della propria storia. Queste due squadre si sono già ritrovate contro all’interno della stagione 2020-2021. Prima sfida datata 8 ottobre 2020. Il risultato fu di 1-1. Gol iniziale del Gubbio con la rete di De Silvestro; nel finale di partita pareggio Arezzo con la conclusione vincente dell’attaccante Adama Sane. Sfida di ritorno che sorrise al Gubbio che riuscì a espugnare il campo avversario grazie alla rete realizzata al minuto 70 da Cristian Pasquato, attuale calciatore in forza al Trento.

Lo storico della partita, di conseguenza, evidenzia il Gubbio come una squadra mai battuta all’interno di questa rivalità. Quella di oggi sarà la terza sfida in assoluto tra queste due formazioni che ritornano ad affrontarsi a distanza di due anni dall’ultima volta. Nell’ultimo turno l’Arezzo ha ottenuto il successo contro la Spal con il risultato di 3-1; per gli ospiti pareggio contro la Juventus U23. (Marco Genduso)

AREZZO GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arezzo Gubbio sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arezzo Gubbio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

AREZZO GUBBIO: AMARANTO IN CALO!

Arezzo Gubbio, in diretta lunedì 30 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Sfida classica del centro Italia, l’Arezzo si presenta però all’appuntamento in un momento difficile, dopo la pesante sconfitta subita contro l’Ancona che ha rappresentato il quarto ko nelle ultime 3 partite disputate dagli aretini in campionato, con gli amaranto che si trovano comunque ancora a metà classifica.

Sempre in piena zona play off il Gubbio, anche dopo l’ultimo pareggio contro la Juventus U23. Umbri solidi anche se le maggiori difficoltà la squadra di Braglia le ha palesate proprio in trasferta, con le uniche sconfitte subite finora sui campi di Pescara ed Entella. L’Arezzo torna ad ospitare il Gubbio in campionato dopo l’ultimo precedente del 3 febbraio 2021, il quell’occasione furono gli umbri a imporsi di misura col punteggio di 0-1.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO GUBBIO

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Gubbio, match che andrà in scena allo stadio Città di Arezzo. Per l’Arezzo, Paolo Indiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trombini; Renzi, Polvani, Chiosa, Poggesi; Settembrini, Mawuli, Bianchi; Pattarello, Gucci, Iori. Risponderà il Gubbio allenato da Piero Braglia con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Di Gennaro; Portanova, Signorini, Bonini; Morelli, Rosaia, Vitale, Semeraro; Arena, Vazquez, Di Stefano.

AREZZO GUBBIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arezzo Gubbio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Arezzo con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Gubbio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











