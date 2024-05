Video/ Gubbio Rimini (0-1) gol e highlights: colpaccio con Cernigoi! (Serie C, 7 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GUBBIO RIMINI: LA SINTESI

Allo Stadio Pietro Barbetti il Rimini vince in trasferta per 1 a 0 sul campo del Gubbio come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli umbri tentano di proporsi in zona offensiva in maniera pericolosa subito con uno spunto provato da Udoh verso il 3′ e si disperano invece intorno al 14′ quando la conclusione di Mercati viene parata contro la traversa dall’estremo difensore avversario Colombi.

La compagine allenata dal tecnico Braglia ci crede e continua ad attaccare con Udoh che prima ruba la sfera a Lepri e manda la sfera a lato al 21′ oltre ad impegnare seriamente l’attento Colombi con un colpo di testa intercettato sulla linea di porta. Nel secondo tempo gli emiliani di mister Troise comincia invece a suonare la carica con un calcio di piazzato firmato da Lamesta ma finito comunque alto sopra la traversa della porta difesa da Greco al 58′.

Nel finale i biancorossi ci riprovano con Morra, anticipato da Tozzuolo al 62′, e corrono qualche rischio sullo spunto di Bernardotto al 74′. Dopo le proteste per un presunto fallo subito da Marchesi non ravvisato dal direttore di gara all’80’, i Lupi sprecano pure con Desogus all’83’ ed il Rimini riesce invece a spezzare l’equilibrio trovando il gol del vantaggio definitivo all’85’ per merito di Cernigoi, bravo a sfruttare al meglio l’assist offertogli da Langella.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Mucera di Palermo, oltre ad aver espulso il tecnico del Gubbio Braglia, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Chierico al 54′ da un lato, Sala al 67′, Marchesi al 79′ e Cernigoi all’86’ dall’altro. La vittoria esterna conquistata in queste prime battute dei playoff di Serie C 2023/2024 permette al Rimini di qualificarsi al prossimo turno mentre il Gubbio abbandona le proprie speranze di ottenere la promozione nonostante la situazione sulla carta favorevole.

