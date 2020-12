Diretta/ Arezzo Legnago Salus (Serie C) streaming video tv: in cerca di una scossa

DIRETTA AREZZO LEGNAGO SALUS: PRIMA VITTORIA CASALINGA PER I TOSCANI?

Arezzo Legnago Salus in diretta dallo stadio Città di Arezzo, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone B. Entrambe le squadre sono in cerca di una scossa, lo è sicuramente l’Arezzo che con soli 8 punti conquistati continua a dibattersi sui bassifondi della classifica, ultimo a -3 dal Fano penultimo. Pur battendosi strenuamente la formazione toscana ha dovuto cedere il passo anche nell’ultima trasferta, perdendo 3-2 sul campo della Vis Pesaro, e ora si ritrova a rincorrere la prima vittoria casalinga contro un Legnago Salus che ha a sua volta attraversato un momento di crisi, ma nelle ultime 2 partite ha offerto importanti segnali di risveglio. Dopo essere tornati alla vittoria nel match casalingo contro l’Imolese, i veronesi hanno mosso di nuovo la classifica pareggiando sempre tra le mura amiche contro l’ostico Mantova. 4 punti che hanno rappresentato ossigeno puro per la classifica del Legnago, ora risalito a +2 dalla zona play out.

DIRETTA AREZZO LEGNAGO SALUS IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Legnago Salus sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni di Arezzo Legnago Salus, sfida che andrà in scena presso lo stadio Città di Arezzo. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Andrea Camplone con un 4-2-3-1: Sala; Luciani, Kodr, Borghini, Benucci; Arini, Di Paolantonio: Belloni, Sussi, Cutolo, Zuppel. Gli ospiti guidati in panchina da Massimo Bagatti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Perna, Ricciardi; Antonelli, Gasperi, Bulevardi; Giacobbe; Luppi, Chakir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Arezzo e Legnago Salus, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.15, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.10, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.35.

