DIRETTA/ Arezzo Recanatese (risultato finale 2-0): bis di Gucci! (Serie C, 18 febbraio 2024)

DIRETTA AREZZO RECANATESE (RISULTATO 2-0): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Città di Arezzo l’Arezzo batte la Recanatese per 2 a 0. Nel primo tempo i padroni di casa iniziano bene la partita prendendone presto in mano il controllo delle operazioni e fallendo tuttavia diverse occasioni interessanti per spezzare l’equilibrio di partenza in particolare con Pattarello e Catanese. Nel secondo tempo gli amaranto ripartono forte riuscendo infatti a passare in vantaggio al 53′ grazie alla rete messa a segno da Gucci, di testa sulla punizione battuta da Gaddini. Nell’ultima parte dell’incontro lo stesso Gucci completa la doppietta personale al 65′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono all’Arezzo di portarsi a quota 34 nella classifica del girone B della Serie C mentre la Recanatese resta ferma a 24 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

AREZZO RECANATESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Essendo la Serie C un’esclusiva Sky, l’unico modo per seguire la diretta di Arezzo Recanatese sarà sui canali della tv satellitare in questione. In più servirà acquistare un pacchetto Calcio. Con le medesime modalità, anche sulla piattaforma di NowTv sarà possibile seguire questo match.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Arezzo e Recanatese è cambiato ed è adesso di 1 a 0. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Eklu al posto di Bianchi da un lato e di Pelamatti al posto del già ammonito Longobardi dall’altro, gli amaranto ripartono come avevano chiuso la frazione di gioco precedente e questa volta i loro sforzi vengono premiati al 53′ riuscendo a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Gucci, autore di un colpo di testa vincente sul calcio piazzato battuto da Gaddini. Intanto l’arbitro ha ammonito anche Polvani al 56′ fra i giocatori dell’Arezzo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Arezzo e Recanatese sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani insistono fallendo altre buone opportunità con Catanese al 15′, Gaddini al 17′, Bianchi di tacco al 23′, Pattarello con Catanese di nuovo al 36′ e pure Gucci al 38′. Fino a questo momento il direttore di gara Giuseppe Rispoli, proveniente dalla sezione di Locri, ha ammonito soltanto Longobardi al 38′ tra i calciatori della Recanatese. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Arezzo e Recanatese è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Indiani provano subito a prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva già intorno al 10′ con una conclusione fuori misura di Pattarello. Ecco le formazioni ufficiali:

AREZZO (4-2-3-1) – 1 Trombini; 17 Lazzarini, 25 Masetti, 6 Polvani, 2 Montini; 5 Bianchi, 18 Damiani; 10 Pattarello, 20 Catanese, 11 Gaddini; 28 Gucci. A disposizione: 12 Ermini, 22 Borra, 3 Donati, 4 Risaliti, 7 Guccione, 8 Settembrini, 13 Chiosa, 16 Mawuli, 21 Castiglia, 24 Foglia, 27 Coccia, 28 Sebastiani. Allenatore: Paolo Indiani. RECANATESE (3-4-1-2) – 1 Meli; 54 Peretti, 14 Ferrante, 2 Veltri; 19 Raimo, 31 Fiorini, 16 Morrone, 25 Longobardi; 10 Sbaffo, 8 Carpani; 9 Melchiorri. A disposizione: 22 Mascolo, 99 Osama, 4 Prisco, 5 Shiba, 6 Gomez, 7 Pelamatti, 11 Lipari, 21 Guidobaldi, 24 Raparo, 30 Mazia, 37 Ferretti, 74 Ahmetaj. Allenatore: Giacomo Filippi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Mentre aspettiamo solamente il fischio d’inizio per dare definitivamente il via alla diretta di Arezzo Recanatese, curiosiamo allora nella storia della partita che oggi sarà valida per il girone B di Serie C. Per essere onesti sarà una sfida inedita in terra toscana, perché l’unico precedente è il successo per 2-0 della Recanatese nella partita d’andata, giocata nelle Marche domenica 15 ottobre scorso. Di conseguenza la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Arezzo e Recanatese in vista della partita di questo pomeriggio.

I numeri ci dicono che la rosa dei padroni di casa del’Arezzo vale complessivamente 3,73 milioni di euro, pari a 143.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società toscana. D’altronde siamo sugli stessi livelli per la Recanatese, che ha un valore economico globale di 3,54 milioni di euro, quindi la media per ogni giocatore della rosa della società marchigiana arriva a 126.000 euro. Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Arezzo Recanatese! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRESENTAZIONE

Quello che andremo a vedere in questo pomeriggio è la diretta di Arezzo Recanatese che si preannuncia come un vero e proprio scontro salvezza. I toscani, attualmente al tredicesimo posto in classifica, cercano di risollevarsi dopo una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate. La recente sconfitta contro il Cesena per 1-0 ha dato una scossa all’intero ambiente e si sono letti vari messaggi di incitamento sui social dei giocatori dell’Arezzo.

Dall’altra parte del campo, la Recanatese occupa la diciottesima posizione e sta attraversando un momento disastroso, avendo subito ben cinque sconfitte consecutive. L’ultima contro il Rimini che ha ulteriormente complicato la loro classifica facendoli scivolare cosi in basso in graduatoria.

AREZZO RECANATESE: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo ora l’attenzione dalla diretta di Arezzo Recanatese alle probabili formazioni del match, partendo dai padroni di casa: i toscani punteranno sul trequartista Guccione per guidare la manovra tra attacco e difesa, cercando di migliorare uno dei fondamentali che ha rappresentato una criticità in questa stagione per l’Arezzo.

Per quanto riguarda la Recanatese invece, cercherà di risollevarsi dalla precedente sconfitta contro il Rimini affidandosi a Carpani, esterno sinistro nel 4-4-2 che è stato l’unico a segnare nell’ultima partita. Giocando anche una prestazione di livello.

AREZZO RECANATESE, LE QUOTE

Scopriamo insieme le quote della diretta di Arezzo Recanatese sul sito di Eurobet partendo dal segno 1 che è stato fissato a 2,3. Mentre la Recanatese a 2,4. Il pareggio contraddistinto dal segno X invece è quotato a 2.











