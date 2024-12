DIRETTA AREZZO ENTELLA, LIGURI AD UN PASSO DALLA VETTA

La diretta Arezzo Entella si terrà lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 20:30 allo Stadio Città di Arezzo. Le due squadre impegnate quest’oggi si affrontano occupando posizioni davvero invidiabili in classifica dato che i padroni di casa si trovano al sesto posto con venticinque punti, in piena zona playoff nel gruppo delle inseguitrici, e gli ospiti stanno invece in terza posizione, al pari della Ternana che si trova davanti grazie ad una migliore differenza reti.

Avendo ottenuto un netto successo per 3 a 0 contro il Campobasso nell’ultima giornata, i liguri puntano a ripetersi con lo scopo non solo di staccare le Fere ma anche di agganciare il Pescara, ora in vetta alla classifica con trentasei punti. I toscani non vogliono però perdere terreno prezioso tentando a loro volta di arrivare il più in alto possibile dopo esser stati battuti dal Perugia. Il signor Valerio Pezzopane, proveniente dalla sezione AIA de L’Aquila, coadiuvato dagli assistenti Ilario Montanelli di Lecco e Gheorghe Mititelu di Torino insieme con il quarto uomo che sarà invece Cristiano Ursini di Pescara, è l’arbitro designato per dirigere la contesa.

DIRETTA AREZZO ENTELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’abbonamento a Now oppure a Sky è la soluzione per vedere la diretta Arezzo Entella. In tv l’emittente satellitare trasmetterà l’evento sul canale Sky Sport 254. La gara è anche disponibile come sempre in streaming su Sky Go e Now tv da smart phone, tablet e pc.

DIRETTA AREZZO ENTELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Arezzo Entella possiamo pensare ad un eventuale ritorno al 4-3-3 come nel pareggio contro il Pescara per i padroni di casa del tecnico Troise con Trombini, Montini, Chiosa, Lazzarini, Coccia, Renzi, Mawuli, Guccione; Pattarello, Gucci e Pattarello.

Gli ospiti liguri dovrebbero invece scegliere di riconfermare la formazione che tanto ha fatto bene contro il Campobasso puntando sul 3-5-2 con Del Frate in porta, Parodi, Tiritiello e Marconi in difesa, Bariti, Di Noia, Lipani, Franconi e Di Mario a centrocampo mentre Guiu e Castelli costituiranno la coppia d’attacco titolare.

DIRETTA AREZZO ENTELLA, LE QUOTE

Vediamo infine se sia possibile intuire il pronostico dell’esito finale per la diretta Arezzo Entella tenendo in considerazione le quote offerte dalle tante agenzie di scommesse sportive in relazione a questo evento valido come diciassettesimo turno di Serie C. Secondo quanto pagato ad esempio da Snai, sono i Diavoli Neri i favoriti sulla carta alla vigilia con il loro successo che viene infatti dato a 2.45. La partita si preannuncia però abbastanza combattuta ed i toscani hanno le stesse probabilità di ottenere i tre punti in palio rispetto a quelle riguardanti il pareggio, con sia l’1 che l’x fissati appunto a 2.85.