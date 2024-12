DIRETTA LUCCHESE AREZZO: I TESTA A TESTA

Non sempre succede in Serie C, ma con la diretta Lucchese Arezzo possiamo parlare di una “classica”, un derby toscano che ha eccellente tradizione anche in anni recenti, tanto che per trovare gli ultimi dieci confronti ufficiali tra le due formazioni toscane è sufficiente risalire solo fino a sabato 13 maggio 2017. Bisogna dire che i pareggi sono tanti, ben sei, anche se uno diventò poi una vittoria ai calci di rigore per la Lucchese nella fase a gironi della Coppa Italia di Serie C nell’estate 2018.

La Lucchese vanta poi anche altre tre vittorie a fronte di un solo successo per l’Arezzo, quindi possiamo sicuramente osservare che il testa a testa sorride ai rossoneri, ma con una dovuta avvertenza. Incredibilmente, tutte le vittorie sono arrivate in trasferta: per tre volte la Lucchese ad Arezzo e una volta gli aretini a Lucca, quindi c’è il fattore (negativo) campo da provare a sfatare questa sera per i padroni di casa della Lucchese in questo derby dai numeri così particolari… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA LUCCHESE AREZZO IN TV E IN STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lucchese Arezzo dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky, l’unica emittente televisiva che detiene i diritti della Serie C. Se volete seguire invece la diretta da fuori casa potrete farlo in streaming video grazie a Sky Go.

LUCCHESE AREZZO, NERVI TESI?

Nove punti di distanza tra le due squadre che si sfidano in questo derby toscano. La diretta Lucchese Arezzo si disputerà lunedì 9 dicembre 2024 alle ore 20:30 e mette in palio punti fondamentali sia per la corsa ai playoff che per la salvezza. I rossoneri sono 15esimi a pari punti con la Spal seppur con una partita in meno, quella appunto da disputare con l’Arezzo. La squadra è reduce dalla sconfitta di Pesaro, ma la vittoria con il Pontedera è stata a dir poco fondamentale.

L’Arezzo invece può vantare appena una confitta da novembre ad oggi, quella con il Perugia, prontamente restituita alla squadra umbra nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. L’ultima gara è stato invece il pareggio con l’Entella.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE AREZZO

Ora è il momento di vedere insieme le probabili formazioni Lucchese Arezzo. I rossoneri si schiereranno con il modulo 3-5-2 con Coletta in porta. Difesa a tre composta da Frison, Fazzi e Gasbarro. Agiranno da esterni Gemignani e Antoni con il centrocampo formato da Catanese, Tumbarello e Quirini. In attacco Magnagi e Saporiti.

L’Arezzo vedrà invece i propri giocatori mettersi in campo con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Trombini, pacchetto arretrato con Montini, Chiosa, Gigli e Rigetti. Renzi e Santoro le mezzali, Damiani invece il regista. Davanti Guccione, Ogunseye e Tavernelli.

LE QUOTE LUCCHESE AREZZO, SU CHI SCOMMETTERE?

Approfondiamo il discorso delle quote che possono interessare gli scommettitori del lunedì, e vediamo coa consigliare per la diretta Lucchese Arezzo. La squadra favorita è quella ospite a 2.20 contro l’1 fisso pro rossoneri a 3.10, leggermente più alto del 3.05 relativo al pareggio.