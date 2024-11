DIRETTA PERUGIA AREZZO, MOMENTI NO

C’è attesa al Renato Curi per la diretta Perugia Arezzo di questo venerdì 22 novembre 2024 alle ore 20:30. Le due formazioni vorranno senza dubbio dare una svolta alle proprie recenti uscite, non certamente memorabili né da una parte né dall’altra.

Il Perugia non vince dall’1-0 di Ascoli, parliamo di una gara del 19 ottobre. Dal lì in poi le sconfitte contro Milan Futuro, Torres e Pineto più i pareggi con Legnago Salus e Ternana. Sicuramente ritrovare la vittoria non potrà che fare bene.

L’Arezzo se la passa leggermente meglio, anche se non ha mai vinto nelle ultime quattro giornate: sconfitta con il Carpi e ben tre segni X di fila contro Ascoli per 1-1, Milan Futuro per 2-2 e nel turno di campionato della scorsa settimana lo 0-0 con il Pescara.

DOVE VEDERE DIRETTA TV PERUGIA AREZZO, STREAMING VIDEO

Volete assistere in tv alla diretta Perugia Arezzo? La soluzione ai vostri problemi si chiama Sky, emittente che detiene i diritti tv in esclusiva assoluta.

Questo vi porterà anche ad avere la possibilità di guardare la diretta Perugia Arezzo in streaming video con l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA AREZZO

Osserviamo insieme le probabili formazioni della diretta Perugia Arezzo. Partiamo come di consueto con la squadra di casa che giocherà con il 3-4-2-1. Tra i pali Gemello, protetto da Squarzoni, Leo e Square. Mezzoni agirà a destra con Girando a sinistra e centrali Bartolomei e Giunti. In avanti Sylla con Seghetti e Ricci sulla trequarti.

L’Arezzo preferisce il 4-3-3 molto più classico. Trombini in porta, difesa a quattro composta da Montini, Chiosa, Lazzarini e Coccia. Le due mezzali saranno Renzi e Guccioni mentre Eklu sarà il mediano. In attacco Pattarello e Tavernelli esterni con Gucci attaccante centrale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERUGIA AREZZO

Per chiudere la nostra analisi su questo match ci avvarremo delle quote per le scommesse Perugia Arezzo. L’1 fisso per i padroni di casa è dato a 2.80, leggermente più alto invece il segno X a 2.90. Chiudiamo con i favoriti ovvero gli ospiti a 2.55.

Entrambe le squadre a segno, quindi segno Gol, è a 1.95 mentre il No Gol a 1.68. L’Over 2.5 è infine quotato 2.25 con Under a 1.55.