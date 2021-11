Diretta Argentina Brasile/ Streaming video tv: super-sfida in Sudamerica

DIRETTA ARGENTINA BRASILE: SFIDA EQUILIBRATA!

Argentina Brasile, diretta dall’arbitro uruguaiano Andrea Cunha presso l’Estadio San Juan del Bicentenario di San Juan, si giocherà alle ore 00.30 italiane della notte fra martedì 16 e mercoledì 17 novembre 2021 (le 20.30 locali di martedì) per la quattordicesima giornata del girone unico sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Naturalmente l’attesa è grandissima, perché la diretta di Argentina Brasile ha sempre un fascino speciale, qualsiasi sia la posta in palio. In questo 2021 abbiamo avuto una grande finale di Copa America vinta dall’Argentina in Brasile, poi una pagina decisamente meno piacevole nella partita d’andata di questo girone di qualificazione, sospesa dopo pochi minuti per l’intervento delle autorità brasiliane che accusavano alcuni giocatori argentini di avere violato le regole della quarantena Covid.

Questi ultimi due episodi hanno rinfocolato ancora di più la rivalità, dunque ci attendiamo un Argentina Brasile bollente anche se la qualificazione dovrebbe essere per entrambe le parti una pura formalità. Il Brasile anzi è già qualificato in virtù di undici vittorie e un pareggio nelle prime dodici partite finora disputate, l’Argentina è seconda con quattro vittorie e quattro pareggi e di conseguenza pure per l’Albiceleste ormai manca solo il sigillo dell’ufficialità. Insomma, fra un anno di questi tempi naturalmente vedremo le due corazzate del Sudamerica entrambe in Qatar, ma la partita di stanotte sarà comunque affascinante: cosa succederà in Argentina Brasile?

DIRETTA ARGENTINA BRASILE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Brasile non sarà garantita, tuttavia possiamo ricordare che Como TV si è aggiudicata i diritti per trasmettere in diretta streaming video tutte le partite del girone sudamericano delle qualificazioni mondiali, dunque ci si potrà collegare al suo sito Internet per seguire la grande sfida di stanotte.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA BRASILE

Vediamo naturalmente anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per Argentina Brasile. Il c.t. Scaloni potrebbe schierare i padroni di casa secondo il seguente modulo 4-3-3: in porta Martinez; davanti a lui la difesa a quattro con Molina a destra, Romero e Otamendi centrali, Tagliafico a sinistra; a centrocampo il terzetto formato da Lo Celso, Paredes e De Paul; infine un tridente di lusso che dovrebbe essere composto da Messi, Lautaro Martinez e Di Maria.

La replica del Brasile di Tite non è d’altronde da meno. Modulo 4-3-3 anche per i verdeoro, con questi possibili titolari: in porta Alisson; difesa a quattro composta da Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto titolare potrebbe vedere in azione Fred, Fabinho e Paquetá; infine in attacco i tre favoriti per le maglie nel tridente sono Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Argentina Brasile in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che vede favoriti i padroni di casa argentini. Il segno 1 è dunque quotato a 2,30, mentre poi si sale ma non di molto per le altre due ipotesi: il segno X è quotato a 3,05 ed infine il segno 2 per la vittoria del Brasile varrebbe 3,15 volte la posta in palio.

