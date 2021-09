Diretta/ Brasile Argentina streaming video tv: classica Sudamericana (Qatar 2022)

DIRETTA BRASILE ARGENTINA: BRASILIANI FAVORITI!

Brasile Argentina, in diretta domenica 5 settembre 2021 alle ore 21.00 presso l’Arena Pernambuco di Recife, sarà un match valevole per l’ottava giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali Qatar 2022. La Classica sudamericana, la sfida che meglio riassume da oltre un secolo lo spirito del calcio d’oltreoceano: 7 titoli Mondiali in campo e innumerevoli altre imprese, nella corsa a Qatar 2022 Brasile e Argentina si trovano in fuga ai primi due posti, favoritissime per essere al loro posto nella rassegna iridata. Addirittura 7 partite su 7 finora vinte dal Brasile, l’Argentina resta imbattuta ma seconda con 4 vittorie e 3 pareggi finora nel suo cammino.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA ITALIA/ Quote, Seferovic jolly elvetico

Nell’ultimo impegno delle qualificazioni il Brasile si è mantenuto a punteggio pieno vincendo in Cile grazie a una rete del centrocampista del Flamengo, Everton Ribeiro. L’Argentina ha vinto 1-3 in Venezuela grazie all’attacco a tinte nerazzurre, gol di Lautaro Martinez e doppietta di Joaquin Correa, con l’Inter che gongola. Tra i precedenti va ricordato il trionfo dell’11 luglio scorso per l’Argentina, che battendo 1-0 il Brasile nella finale di Copa America con un gol di Angel Di Maria ha rialzato il trofeo al cielo dopo 28 anni. Al 9 luglio 2017 risale l’ultimo successo dell’Albiceleste in Brasile, con un gol di Mercado. Ultima vittoria brasiliana, 2-0 nella Copa America del 2019.

Probabili formazioni Brasile Argentina/ Alisson Becker-Ederson: ballottaggio verdeoro

DIRETTA BRASILE ARGENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Argentina non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita delle qualificazioni mondiali sudamericane resta valido l’appuntamento con il portale Como TV, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video in maniera completamente gratuita, collegandosi al sito comotv.com. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA SU COMO TV.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE ARGENTINA

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Brasile Argentina, match che andrà in scena all’Arena Pernambuco di Recife. Per il Brasile, Tite schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Fred, Casemiro, Paquetà; Gabriel Jesus, Firmino, Neymar. Risponderà l’Argentina allenata da Lionel Scaloni con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: E. Martinez; G. Montiel, C. Romero, Otamendi, Tagliafico; L. Paredes, De Paul; Messi, Lo Celso, N. Gonzalez; L. Martinez.

Diretta/ Bulgaria Lituania (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Arena Pernambuco di Recife, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Brasile con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Argentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA