Diretta Argentina Colombia/ Streaming video DAZN: esordio Seleccion! (Copa America)

Argentina Colombia, che si gioca domenica 16 giugno allo scoccare della mezzanotte ora italiana presso l’Arena Fonte Nova di Salvador di Bahia, sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi della Copa America 2019. L’Argentina si presenta ancora una volta con i galloni della grande favorita in una competizione che non riesce a vincere dal 1993 e che sta diventando maledetta – le ultime due edizioni hanno visto la Seleccion perdere la finale contro il Cile, sempre ai rigori – e con Leo Messi che attende ancora una vittoria in Albiceleste in un grande torneo internazionale, il grande cruccio di una carriera che si sta avviando verso la parte conclusiva (al netto di quanto il numero 10 riuscirà ancora a giocare). La Colombia è un cliente scomodo, reduce da due 3-0 consecutivi contro Panama e Perù e capace di proporsi tra le squadre che ambiscono almeno a un piazzamento in semifinale nella competizione; forse in leggero calo rispetto a cinque anni fa, quando alcuni la indicavano come pretendente ai Mondiali, resta comunque una nazionale con la quale tutti dovranno fare i conti e che potrebbe arrivare in fondo.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Argentina Colombia no sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA COLOMBIA

Le probabili formazioni di Argentina Colombia, domenica 16 giugno 2019 alla mezzanotte ora italiana presso l’Arena Fonte Nova di Salvador di Bahia. L’Albiceleste sarà schierata con un 4-2-3-1 e scenderà in campo con Armani; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Roberto Pereyra, Messi, Di María; Agüero. All. Scaloni.. Risponderanno i colombiani con questa formazione schierata con un 4-4-2: Ospina; Borja, Davinson Sanchez, Yerry Mina, Santiago Arias; Cuadrado, James Rodriguez, Uribe, Barrios; Falcao, Zapata. All. Queiroz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Argentina favorita per la vittoria contro la Colombia. Quota per il segno 1 fissata a 2.20 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.10 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 3.50 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.25 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.60 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



