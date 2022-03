Diretta/ Argentina Venezuela streaming video e tv. Sfida Platonica (Qatar 2022)

DIRETTA ARGENTINA VENEZUELA; PADRONI DI CASA FAVORITI!

Argentina Venezuela, in diretta sabato 26 marzo 2022 alle ore 00.30 italiane presso l’Estadio Antonio Vespucio Liberti, ovvero il Monumental del River Plate a Buenos Aires sarà una sfida valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar. Sfida praticamente dal valore Platonico visto che l’Argentina ha già ottenuto la sua 13esima presenza consecutiva in una fase finale di un Mondiale, peraltro essendo ancora imbattuta in queste qualificazioni pur restando dietro al Brasile primo della classe.

Il Venezuela dalla sua ha già messo da parte le velleità di qualificazione, l’ultima sconfitta contro l’Uruguay ha lasciato la Vinotinto a -5 dalla Bolivia penultima, in un cammino fatto per ora di 3 vittorie, un pareggio e ben 12 sconfitte per la Nazionale allenata da José Pekerman. Il 3 settembre 2021 l’Argentina ha vinto col punteggio di 1-3 il match d’andata in Venezuela con le reti di Lautaro Martinez, Angel Correa e Joaquin Correa, il Venezuela non batte l’Albiceleste dall’1-0 firmato da un gol di Amorebieta nel match disputato il 12 ottobre 2011.

DIRETTA ARGENTINA VENEZUELA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Brasile non sarà garantita, tuttavia possiamo ricordare che Mola TV si è aggiudicata i diritti per trasmettere in diretta streaming video tutte le partite del girone sudamericano delle qualificazioni mondiali, dunque ci si potrà collegare al suo sito Internet per seguire la sfida di stanotte.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA VENEZUELA

Le probabili formazioni della diretta Argentina Venezuela, match che andrà in scena all’Estadio Antonio Vespucio Liberti, ovvero il Monumental del River Plate a Buenos Aires. Per l’Argentina, Leo Scaloni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Musso; Molina, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; De Paul, Paredes, Palacios; Messi, Alvarez, Di Maria. Risponderà il Venezuela allenato da José Pekerman con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Farinez; Hernandez, Chancellor, Ferraresi, O. Gonzalez; Rincon, Moreno; Machis, Otero, Soteldo; Rondon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Argentina Venezuela, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Argentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.50, mentre l’eventuale successo del Venezuela, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 17.00.











