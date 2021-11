DIRETTA/ Armenia Germania video streaming tv: solo vittorie tedesche finora

DIRETTA ARMENIA GERMANIA: LO STORICO

Nell’attesa di dare la parola al campo per la diretta di Armenia Germania, interessante sfida per il girone J delle qualificazioni ai mondiali del 2022, pure vigiliamo ora prenderci un momento per analizzare anche lo storico che unisce le due nazionali. Pure se i dati a nostra disposizione, come è facile immaginare, non siano tantissimi. Tabella alla mano ecco che contiamo oggi appena 4 testa a testa, occorso dal 1996 a oggi e pure registrati tra amichevoli e tornei di qualificazioni ai mondiali. Il bilancio che ne ricaviamo, senza alcuna sorpresa, vede il completo dominio tedesco, con ben 4 successi ottenuti e spesso anche con risultati importanti.

Va pure detto che l’ultimo testa a testa occorso tra Armenia e Germania è recente e ovviamente risale ai primi turni di questo torneo di qualificazioni ai mondiali del 2022. Lo scorso 5 settembre alla Mercedes Benz Arena di Stoccarda ricordiamo la vittoria tedesca con il risultato di 6-0, arrivata pure con i gol di Gnabry, Reus, Werner, Hofmann e Adeyemi. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ARMENIA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Armenia Germania non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

ALTRA PASSEGGIATA PER I TEDESCHI?

Armenia Germania, in diretta domenica 14 novembre 2021 alle ore 18.00 presso il Republican Stadium di Yerevan, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Passerella tedesca con la Germania che è riuscita a superare i tentennamenti dell’inizio della fase di qualificazione, culminati prima degli Europei con la sconfitta interna contro la Macedonia del Nord, ed ha conquistato di larga misura il primo posto e l’accesso diretto al Mondiale, con 9 punti di vantaggio sui macedoni secondi.

L’Armenia invece ha cullato a lungo le speranze di secondo posto e di partecipazione ai play off, ma è crollata nelle ultime partite, con due sconfitte contro Romania e soprattutto Macedonia del Nord, clamorosa soprattutto quest’ultima con un fragoroso 0-5 in favore degli avversari. Impietosi anche i precedenti fra tedeschi e Armeni, quattro in tutto con vittorie sempre di larga misura della Germania, l’ultima il 6-0 del 5 settembre scorso nel match d’andata di queste qualificazione europee a Qatar 2022.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA GERMANIA

Le probabili formazioni della diretta Armenia Germania, match che andrà in scena al Republican Stadium di Yerevan. Per l’Armenia, Joaquin Caparros schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Yurchenko; Terteryan, Haroyan, Calisir, Margaryan; Grigoryan, Udo; Barseghyan, Zelarayan, Mkhitaryan; Adamyan. Risponderà la Germania allenata da Hansi Flick con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ter Stegen; Kehrer, Ginter, Tah, Raum; Neuhaus, Gundogan; Baku, Brandt, Nmecha; Volland.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Republican Stadium di Yerevan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Armenia con il segno 1 viene proposta a una quota di 16.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 10.00, mentre l’eventuale successo della Germania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.10.

