DIRETTA/ Armenia Irlanda video streaming tv: precedenti a senso unico

DIRETTA ARMENIA IRLANDA: TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Armenia Irlanda, facciamo un tuffo nella breve storia di questa partita, che vanta appena due precedenti ufficiali, entrambi validi per il girone di qualificazione agli Europei 2012. Il bilancio è a senso unico in favore dell’Irlanda, che ottenne infatti due vittorie, anche se entrambe di misura: successo per 0-1 in trasferta venerdì 3 settembre 2010 e poi vittoria anche in casa per 2-1 nel match di ritorno disputato martedì 11 ottobre 2011.

Per dire qualcosa di più su questo testa a testa che sarebbe davvero troppo stringato a livello storico fra le due squadre, possiamo fare allora un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori in questo giro di convocazioni per le partite di giugno della Nations League, secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt. Siamo al valore di 21,53 milioni di euro complessivi per la rosa diell’Armenia, mentre per l’Irlanda siamo a ben 84 milioni complessivi tondi. La differenza sarebbe decisamente netta sulla carta, vedremo se l’Irlanda saprà anche tramutarla in un risultato positivo sul campo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ARMENIA IRLANDA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Armenia Irlanda non sarà garantita su canali televisivi italiani e non avremo nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza il riferimento principale per avere notizie sarà il sito della Uefa nella sezione Nations League.

OSPITI FAVORITI!

Armenia Irlanda, diretta dall’arbitro rumeno Radu Petrescu presso lo stadio Repubblicano Vazgen Sargsyan della capitale armena Yerevan, si gioca con fischio d’inizio alle ore 15.00 italiane (le 17.00 locali) di oggi pomeriggio, sabato 4 giugno, e sarà una partita valida per la prima giornata della Nations League 2022-2023. Per la precisione, la diretta di Armenia Irlanda sarà valida per il girone 1 della Lega B, dunque si può sognare in grande, dal momento che la vincente di questo gruppo sarà promossa nel “paradiso” della Lega A, anche se naturalmente per l’ultima ci sarà la retrocessione in Lega C.

Armenia e Irlanda si presentano con obiettivi sulla carta piuttosto diversi in questa Nations League: i padroni di casa sono neopromossi e il loro primo obiettivo è naturalmente quello di mantenere una categoria già di eccellente valore per l’Armenia. L’Irlanda potrebbe invece forse puntare a qualcosa di più, anche se in tutta onestà bisogna dire che nella scorsa edizione l’Eire si salvò a fatica, per cui forse si dovrebbe pensare innanzitutto ad evitare guai. Tutto questo premesso per inquadrare la partita, vedremo che cosa sapranno offrirci oggi queste due formazioni nella diretta di Armenia Irlanda…

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA IRLANDA

Alcuni accenni anche sulle probabili formazioni della diretta Armenia Irlanda: Joaquín Caparrós è l’allenatore spagnolo della Nazionale armena, che tatticamente dovrebbe affidarsi a un modulo 4-4-2 al quale però difetta qualità, anche perché non ci sarà per queste partite di Nations League la stella Mkhitaryan, che naturalmente per l’Armenia avrebbe ancora importanza fondamentale. Quanto agli ospiti dell’Irlanda, staremo a vedere se il loro commissario tecnico Stephen Kenny vorrà affidarsi all’aggressivo modulo 3-4-3 già utilizzato in precedenza che si basa su giocatori che nella quasi totalità giocano nei campionati inglesi – nessuno dei convocati milita in club irlandesi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Armenia Irlanda in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti partono certamente favoriti e il segno 2 è quotato a 1,90, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora invece vincesse l’Armenia.











