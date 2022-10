Diretta/ Arsenal Bodo/Glimt streaming video tv: Gunners lanciati (Europa League)

DIRETTA ARSENAL BODO/GLIMT: VALANGA DI GOL?

Arsenal Bodo/Glimt, in diretta giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18.45 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la 3^ giornata della fase a gironi di Europa League. Gunners lanciati dalla vittoria nel North London Derby in Premier League, 3-1 al Tottenham che ha mantenuto l’Arsenal in testa alla classifica. La squadra allenata da Arteta, dopo il rinvio del match col PSV, è partita bene anche in Europa League battendo lo Zurigo e ora chiederà strada in vetta ai norvegesi.

Il Bodo/Glimt è partito pareggiando a Eindhoven per poi battere in casa lo Zurigo: come già visto l’anno scorso in Conference League il Bodo sembra poter essere competitivo anche in questa stagione europea, anche se ormai nella Eliteserien norvegese la corsa al primato sembra essere ormai chiusa visto che il Molde primo della classe è distante ben 15 punti. In Premier League l?Arsenal è primo a +1 sul Manchester City e a +4 sul Tottenham.

ARSENAL BODO/GLIMT STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Bodo/Glimt sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder (Sky Sport Calcio canale 202 e anche sul canale 254) per assistere alla partita di Europa League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di DAZN, che trasmette a sua volta l’Europa League 2022/23.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL BODO/GLIMT

Le probabili formazioni della diretta Arsenal Bodo/Glimt, match che andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra. Per l’Arsenal, Mikel Arteta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Jesus. Risponderà il Bodo/Glimt allenato da Kjetil Knutsen con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Haikin, Wembangomo, Moe, Hoibraten, Sampsted, Saltnes, Berg, Gronbaek, Pellegrino, Espejord, Mvuka.

ARSENAL BODO/GLIMT LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arsenal Bodo/Glimt, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dell’Arsenal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.22, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.75, mentre l’eventuale successo del Bodo/Glimt, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.

