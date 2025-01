DIRETTA ARSENAL DINAMO ZAGABRIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Numeri che possiamo considerare buoni per entrambe, fatte le debite proporzioni, ci accompagnano verso la diretta Arsenal Dinamo Zagabria che sta per cominciare. I Gunners si confermano una delle migliori realtà della Champions League con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, nel gruppo delle squadre che erano arrivate a Natale al terzo posto con 13 punti, grazie a undici gol segnati e appena due subiti. Per la Dinamo Zagabria sono dieci i gol all’attivo, ben quindici tuttavia quelli al passivo, che però servono anche a ricordare come la reazione sia stata molto buona dopo la memorabile batosta contro il Bayern.

In totale due vittorie e altrettanti pareggi e sconfitte hanno portato 8 punti, per cui anche per i campioni di Croazia in carica tutto sarebbe ancora possibile, anche se a Londra evidentemente sarà difficile fare bene. Il verdetto tuttavia arriverà dal campo, quindi facciamo largo alla diretta Arsenal Dinamo Zagabria! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ARSENAL DINAMO ZAGABRIA: I CROATI CI CREDONO!

Eccoci alla diretta Arsenal Dinamo Zagabria, partita che si gioca all’Emirates alle ore 21:00 di mercoledì 22 gennaio 2025, nella settima giornata di Champions League 2024-2025 torna una sfida che non si verificava da poco più di nove anni e che sorride nel pronostico ai Gunners, una delle migliori squadre del super girone anche se per la qualificazione agli ottavi bisogna ancora stringere i denti. Ottimo comunque il cammino dell’Arsenal, che nelle ultime due partite dell’anno solare ha schiantato lo Sporting Lisbona all’Alvalade per poi dominare contro il Monaco: Mikel Arteta continua a volare, anche se qualche recente uscita tra Premier League e FA Cup non è andata secondo le previsioni.

A Londra arriva una Dinamo Zagabria che giustamente ci crede, perché aveva chiuso il 2024 in zona playoff: tuttavia il vantaggio era minimo e si parlava di ventiquattresimo posto, il pareggio interno contro il Celtic ha rappresentato un’occasione sprecata per una squadra che comunque ha saputo andare oltre le previsioni, che la volevano eliminata con largo anticipo. Per questo motivo attenzione alle potenziali sorprese nella diretta Arsenal Dinamo Zagabria, aspettando che la partita si giochi noi proviamo a dire qualcosa anche sulle probabili formazioni qui all’Emirates.

DIRETTA ARSENAL DINAMO ZAGABRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Dinamo Zagabria sarà disponibile sui canali della televisione satellitare, per la precisione vi dovrete rivolgere a Sky Sport 256. La possibilità di seguire la partita in diretta streaming video sarà invece garantita dalla piattaforma Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL DINAMO ZAGABRIA

Il problema per Arteta nella diretta Arsenal Dinamo Zagabria è rappresentato dagli infortuni: stagione finita per Gabriel Jesus, Saka tornerà a marzo, fuori dai giochi anche Saliba e Ben White. Stasera potrebbe tornare titolare Calafiori in mezzo alla difesa, un modo per riportare Jurrien Timber a destra; sull’altro versante Tierney o Zinchenko, poi Gabriel Magalhaes e David Raya in porta. Thomas Partey può tornare in mezzo: se la gioca con Mikel Merino, ovviamente confermati sia Odegaard che Declan Rice così come un reparto avanzato nel quale Martinelli e Trossard accompagneranno Havertz, che gioca sempre da prima punta.

Nenad Bjelica, ex allenatore dello Spezia, per la diretta Arsenal Dinamo Zagabria potrebbe essere senza Bruno Petkovic: come prima punta giocherà comunque Kulenovic, davanti a una linea nella quale Mbuku e Pjaca – che ben conosciamo – saranno gli esterni a supporto del trequartista Luka Stojkovic. A giocare in mezzo ecco un altro ex protagonista della Serie A come Rog, che farà coppia con Kacavenda; in difesa invece comanda Théophile-Catherine in compagnia di Torrente, in porta va Zagorac con due terzini che, come già nell’ultima partita di campionato, dovrebbero essere Moharrami a destra e Pierre-Gabriel a sinistra.

DIRETTA ARSENAL DINAMO ZAGABRIA: PRONOSTICO E QUOTE

Sono clamorosamente sbilanciate in favore dei Gunners le quote che l’agenzia Snai ha fornito sulla diretta Arsenal Dinamo Zagabria: infatti il segno 1 per la vittoria degli inglesi vale 1,11 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2 che regola il successo della squadra croata vi farebbe guadagnare addirittura 20,00 volte la vostra giocata, infine ecco l’eventualità del pareggio per la quale puntare sul segno X, con il valore della vincita che con questo bookmaker ammonterebbe a 9,25 volte la posta in palio.