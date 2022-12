Diretta/ Arsenal Juventus, streaming video tv: Arteta sfida Allegri (amichevole)

DIRETTA ARSENAL JUVENTUS: SFIDA CHAMPIONS!

La diretta Arsenal Juventus, in programma alle ore 19.00 di sabato 17 dicembre 2022 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà un test amichevole. Una gara di alto prestigio per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, al suo primo impegno dopo la pausa causa Mondiali di Qatar 2022.

L’Arsenal ha già disputato due gare amichevoli in questo mese di dicembre. Dopo la sorprendente sconfitta per 4-2 contro il Watford, i Gunners hanno superato il Lione con un netto 3-0. La Juventus, invece, è al suo primo test e c’è grande curiosità di conoscere lo stato di salute della rosa bianconera.

ARSENAL JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Arsenal e Juventus? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL JUVENTUS

Arteta e Allegri alle prese con gli ultimi dilemmi del caso, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Arsenal Juventus. Partiamo dalla compagine londinese, schierata con il 4-3-3: Hein, Cedric, Holding, Gabriel, Tierney, Odegaard, Elneny, Lokonga, Vieira, Nketiah, Nelson. Passiamo adesso alla Vecchia Signora, Allegri sceglie il 3-5-2: Perin, Gatti, Bonucci, Rugani, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Miretti, De Sciglio, Kean, Chiesa.

