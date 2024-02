DIRETTA/ Arsenal Liverpool video streaming tv: in epoca recente è un dominio dei Reds (4 febbraio 2024)

DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL: I TESTA A TESTA

La diretta di Arsenal Liverpool porta in dote tantissimi precedenti; possiamo dire che il periodo più florido di questa rivalità sia stato quello degli anni Ottanta, in particolare la parte finale del decennio con anche un campionato deciso in una sfida diretta di Anfield all’ultima giornata, con gol dei Gunners all’ultimo secondo per il titolo. In epoca recente il Liverpool ha dominato: l’Arsenal ha vinto l’ultima partita di Premier League giocata all’Emirates, un 3-2 dell’ottobre 2022 con i gol di Gabriel Martinelli e Bukayo Saka (doppietta) inframmezzati dalle reti di Darwin Nuñez e Roberto Firmino, ma in precedenza il Liverpool aveva vinto tre partite consecutive in trasferta senza subire gol.

Non solo: l’ultima sfida disputata all’Emirates Stadium fa riferimento al terzo turno di FA Cup, nemmeno un mese fa i Reds hanno eliminato l’Arsenal nel big match trovando l’autorete di Jakub Kiwior e il gol di Luis Diaz, reti arrivate negli ultimi 10 minuti. Per trovare dunque un successo casalingo dell’Arsenal prima dell’era di Mikel Arteta bisogna tornare all’aprile 2015: c’era ancora Arsène Wenger mentre il manager del Liverpool era Brendan Rodgers, un netto 4-1 con a segno per l’Arsenal Héctor Bellerin, Mesut Ozil, Alexis Sanchez e Olivier Giroud mentre per i Reds la rete della bandiera era stata su rigore, trasformato da Jordan Henderson. (agg. di Claudio Franceschini)

ARSENAL LIVERPOOL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arsenal Liverpool sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Per assistere all’incontro bisognerà abbonarsi al pacchetto Sport e andare sul canale Sky Sport Calcio per assistere a questo big match pre natalizio in terra inglese. Anche la diretta streaming Arsenal Liverpool sarà visibile esclusivamente sull’app di Sky, chiamata Sky Go, attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet e pc.

ARSENAL LIVERPOOL: GRANDE TEST PER I REDS!

Arsenal Liverpool, in diretta domenica 4 febbraio 2023 alle ore 17.30 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata della Premier League inglese. L’Arsenal ha affrontato una sfida difficile contro il Nottingham Forest, che ha difeso con ordine per oltre un’ora e aveva vinto gli ultimi tre scontri diretti a City Ground. Per sbloccare la partita, è stato necessario un errore dell’ex portiere dei Gunners Matt Turner, che è stato sorpreso da un tiro di Gabriel Jesus sul primo palo, passato sotto le sue gambe e finito in rete per il vantaggio ospite. Dopo il raddoppio di Saka, Awoniyi ha segnato il gol del definitivo 1-2, mantenendo la partita in bilico fino alla fine. Arteta dovrà fare a meno degli infortunati Partey, Vieira e Timber, oltre a Tomiyasu ancora impegnato con il Giappone nella Coppa d’Asia. Tornerà invece Elneny, eliminato con l’Egitto.

Il Liverpool affronta la sua prima trasferta dopo le dichiarazioni scioccanti del suo allenatore Klopp, che ha recentemente travolto Norwich in FA Cup (5-2) e Chelsea in Premier League (4-1) ad Anfield. I Blues sono stati sopraffatti da un Liverpool in una delle sue migliori versioni, con il ventenne terzino destro Bradley autore di un gol e due assist che hanno contribuito alle reti di Diogo Jota e Szoboszlai. Solo poche settimane fa, il Liverpool ha vinto 0-2 all’Emirates Stadium in FA Cup, e anche in questa occasione la lista degli indisponibili è lunga: Alcantara, Matip, Doak, Bajcetic, Tsimikas e Salah sono infortunati, mentre Endo è ancora impegnato in nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Arsenal Liverpool, match che andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra. Per l’Arsenal, Mikel Arteta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Mac Allister, Szoboszlai; Jota, Gakpo, Diaz.

ARSENAL LIVERPOOL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arsenal Liverpool, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida della Premier League inglese. La vittoria dell’Arsenal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Liverpool, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.

