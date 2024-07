Calciomercato Juventus/ Giuntoli pensa ancora a Calafiori: l’Arsenal non ha ancora chiuso (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, I BIANCONERI PENSANO ANCORA A CALAFIORI

Jean-Clair Todibo è ad un passo ma il calciomercato Juventus potrebbe riservare ancora gradi sorprese con Cristiano Giuntoli che sta lavorando su più piani per provare a creare una rosa in grado di fare un’ottima figura in Champions League e tornare a lottare per lo Scudetto. La suggestione delle ultime ore, rilanciata da La Stampa e Tuttosport, riguarda la trattativa per Riccardo Calafiori che sembrava essere destinato all’Arsenal ma è ancora a Bologna ed raggiungerà il gruppo nel ritiro pre stagionale.

Alla base del blocco di questa trattativa c’è il 50% della cifra incassata che dovrebbe andare al Basilea contro il volere del Bologna che vorrebbe ridurre questa percentuale e incassare il più possibile dalla cessione di Riccardo Calafiori. Non riuscendo a trovare un nuovo accordo con il Basilea, il Bologna ha deciso di alzare le pretese per Calafiori e l’Arsenal sta temporeggiando in attesa di una svolta che possa consegnare il calciatore a Mikel Arteta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GIUNTOLI DEVE SCEGLIERE TRA CALAFIORI E KOOPMEINERS

In tutto questo sta provando ad inserirsi Cristiano Giuntoli che potrebbe tornare a bussare forte sul portone del Bologna con un’offerta in grado di accontentare Sartori e lo stesso Calafiori che andrebbe a ritrovare Thiago Motta dopo la scorsa stagione. L’operazione rimane molto difficile da compiere per il calciomercato Juventus che è alla ricerca di circa 60 milioni per provare l’affondo su Teun Koopmeiners e difficilmente girerà questa cifra al Bologna per Calafiori nonostante il grande interesse.

Il difensore di casa Juventus sembra sempre più essere Todibo che ha trovato l’accordo con i bianconeri e potrebbe salutare il Nizza a breve andando a completare la retroguardia della squadra di Thiago Motta. Il caso Calafiori rimane più che aperto e si deciderà tutto nei prossimi giorni con il Bologna che non ha fretta di vendere e la Juventus rimane a guardare la situazione con grande interesse.











