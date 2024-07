Calciomercato Bologna news/ Calafiori è sempre più Arsenal! Sondato Casale per sostituirlo (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, CHIUSURA AD UN PASSO PER CALAFIORI-ARSENAL

Quello di Riccardo Calafiori è il nome dell’estate del calciomercato Bologna che era pronto a seguire l’asta per Joshua Zirkzee e, invece, si è trovato ad osservare quella del suo difensore che ha avuto le capacità giuste per mettersi in mostra ad Euro2024 nonostante un’Italia sotto le aspettative. Dopo il forte interessamento della Juventus prima dell’Europeo, a farsi avanti è stata la Premier League con a capo l’Arsenal che ha aperto un’asta con il Chelsea per assicurarsi le prestazioni di Calafiori con una cifra che si aggirerà intorno ai 50 milioni di euro più bonus da riconoscere al Bologna. La cessione di Calafiori arricchirà anche il Basilea – club da cui il Bologna lo ha acquistato – che andrà a percepire il 50% della cifra totale e si ritroverà con circa 25 milioni a disposizione. Quella di Riccardo Calafiori rimane una storia da raccontare di un ragazzo che è riuscito a superare un brutto infortunio e il “rifiuto” della squadra che lo ha cresciuto prima di imporsi a livello europeo e attirare l’interesse dei migliori club al mondo.

Calciomercato Bologna news/ Sartori cerca il dopo Calafiori: quattro difensori nel mirino (5 lugli0 2024)

CALCIOMERCATO BOLOGNA, SONDATO CASALE PER IL POST CALAFIORI

La cessione di Calafiori impatterà pesantemente sul calciomercato Bologna con i rossoblù che dovranno acquistare un altro difensore per consegnare una rosa completa a Vincenzo Italiano. Oltre ai già presenti Beukema e Lucumì, Sartori vorrebbe portare a Bologna un altro difensore e sta sondando diversi profili che si potrebbero sposare bene con il gioco di Italiano. Secondo Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio di calciomercato del Bologna per Nicolò Casale della Lazio che arriva da una stagione molto complicata che lo ha visto lontano dal livello mostrato l’anno prima ed è chiamato a ribaltare questo momento negativo. La Lazio non ha grandi esigenze di vendere i suoi calciatori e, per questo, la trattativa potrebbe essere particolarmente complicata nonostante la decisione del Bologna che ha dimostrato di avere la forza per chiudere in poco tempo i suoi obiettivi di mercato.











