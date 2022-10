Diretta/ Arsenal Liverpool, streaming video tv: scontro diretto (Premier League)

DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL: SPETTACOLO ASSICURATO!

Diretta Arsenal Liverpool, in programma alle ore 17.30 di oggi domenica 9 ottobre presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la decima giornata di Premier League 2022-2023. Distanti undici punti, Gunners e Reds si sfideranno per lo stesso obiettivo: il titolo di campione. Ma le due squadre hanno iniziato la stagione in modo diametralmente opposta.

L’Arsenal ha raccolto 21 punti nelle prime otto giornate, frutto di sette vittorie e una sconfitta. Dopo il ko esterno per 3-1 contro il Manchester United, i Gunners hanno raccolto la vittoria per 0-3 contro il Brentford e per 3-1 contro il Tottenham di Conte. Il Liverpool, invece, ha raccolto 10 punti in sette giornate: due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. I Reds sono reduci dai paregig contro Everton (0-0) e Brighton (3-3).

ARSENAL LIVERPOOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Liverpool sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sul canale Sky Sport Football (canale 203). La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulla piattaforma Now TV per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL LIVERPOOL

Qualche ballottaggio da valutare per Arteta e Klopp, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Arsenal Liverpool. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il 4-2-3-1: Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Gabriel Jesus. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata con il consueto 4-3-3: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Firmino, Diaz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arsenal Liverpool sono perfettamente in equilibrio. Prendiamo come riferimento i dati forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria dei Gunners è a 2,55, il pareggio è quotato 3,60, mentre il successo dei Reds è a 2,55. Si prevede una gara ricca di reti e di spettacolo: l’Over 2,5 è a 1,62, mentre l’Under 2,5 è a 2,15. Molto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,55 e 2,30.











