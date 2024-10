DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL: ARTETA VUOLE FERMARE SLOT

Sarà big match all’Emirates Stadium con la diretta Arsenal Liverpool in campo domenica 27 ottobre dalle 17,30 per la nona giornata di Premier League. Si affronteranno due tra le migliori squadre d’Europa che si contendono il titolo e potrebbero già dare un strappo importante con questa partita. I Gunners arrivano da una sconfitta per 2 a 0 in casa del Bournemouth ma sono riusciti a battere lo Shakhtar nell’ultima uscita in Champions League. Sta volando il Liverpool di Slot che ha perso una sola partita da inizio stagione ed è reduce dallo 0 a 1 in Champions League in casa del Lipsia.

DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Premier League è esclusiva Sky così come la diretta Arsenal Liverpool che sarà trasmessa anche sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. Si potrà seguire questa partita anche attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori con costanti aggiornamenti.

ARSENAL LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI

La chiave tattica di questa partita è la più interessante e perciò andiamo a vedere le probabili formazioni della partita. Arteta manderà in campo il suo solito 4-3-3 con Raya tra i pali ed una difesa formata da Timber, Gabriel, Saliba e White con Calafiori escluso per infortunio. Rice e Partey saranno le due certezze di centrocampo con Merino pronto a giocare sulla trequarti ma in attesa di vedere Odegaard nella migliori condizioni fisiche. Saka, Trossard e Havertz completeranno l’attacco in cerca di impensierire il Liverpool.

Sarà 4-3-3 anche per Slot che manderà in campo Konaté e Van Dijk a difesa della porta di Kelleher. Alexander-Arnold e Robertson sono i due terzini che aiuteranno anche il centrocampo in fase di impostazione. Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai formeranno il centrocampo a sostegno di un tridente con Salah, Diaz e uno tra Nunez e Jota.

ARSENAL LIVERPOOL, LE QUOTE

Passiamo in analisi anche le quote della diretta Arsenal Liverpool utilizzando le proposte di Sisal. I Gunners partono favoriti per via del fattore campo e vedono una loro vittoria a 2,45 contro il 2 per i Reds a 2,90 e il pareggio X a 3,60.