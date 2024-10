DIRETTA ARSENAL SHAKHTAR, I GUNNERS VOGLIONO VINCERE PER PUNTARE AI PRIMI POSTI

Terza giornata di Champions League e seconda di fila con lo sfondo dell’Emirates Stadium che ospiterà la diretta Arsenal Shakhtar alle 21,00 di martedì 22 ottobre 2024. In campo andranno due squadre dai valori completamenti diversi e con una classifica che racconta ulteriormente il grande divario.

Gli inglesi dell’Arsenal sono a caccia della seconda vittoria di questa competizione dopo aver superato il PSG nell’ultima giornata. Partenza complicata per lo Shakhtar che è reduce dal sonoro 0 a 3 subito contro l’Atalanta e cerca riscatto in uno dei campi più difficili d’Europa.

DIRETTA ARSENAL SHAKHTAR, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Arsenal Shakhtar verrà trasmessa in esclusiva da Sky che darà la possibilità di seguire la partita anche in streaming con NOW TV o Sky GO. Inoltre, vi mettiamo a disposizione anche una diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento del match con il racconto delle azioni più importanti.

ARSENAL SHAKHTAR, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando le probabili formazioni della partita. Arteta farà turnover ma non rinuncerà al suo 4-3-3 che sarà la base dalla quale partire. Raya giocherà tra i pali con una difesa composta da Thomas Patrey, Saliba, Gabriel e Calafiori. Merino e Jorginho avranno minutaggio con Rice a completare il reparto mentre in attacco toccherà a Gabriel Jesus con Trossard e Saka ai suoi lati.

Sulla difensiva, invece, Pusic che punterà tutto sulla compattezza difensiva e la velocità in contropiede di Newerton, Euguinaldo, Zubkov e Sudakov. Bondar e Matviienko saranno i due centrali di difesa con Kryskiv in mediana a formare quasi una linea a cinque.

ARSENAL SHAKHTAR, LE QUOTE

La diretta Arsenal Shakhtar si presenta come la seconda partita con le quote più sbilanciate di questa terza giornata di Champions League. Infatti, secondo Sisal, la vittoria dei Gunners è quotata a 1,08 mentre il 2 per gli ucraini arriva fino a 25,00 con il pareggio X dato a 11,00.