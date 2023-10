DIRETTA/ Arsenal Manchester City (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Premier, 8 ottobre 2023)

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, finalmente sta per cominciare la diretta di Arsenal Manchester City, che è naturalmente l’appuntamento di cartello in questa giornata della Premier League inglese. I Gunners, nelle precedenti sette giornate, hanno raccolto cinque vittorie e due pareggi, un ottimo inizio confermato dai 17 punti in classifica e logicamente anche dalla differenza reti, che fino a questo momento in campionato è pari a +9 per l’Arsenal, che infatti ha segnato quindici gol e ne ha invece incassati sei.

Un gradino più in alto troviamo il Manchester City, che ha già perso una partita ma per il resto ha raccolto ben sei vittorie e quindi 18 punti in classifica, per una differenza reti che è addirittura pari a +12, dal momento che i campioni in carica hanno già segnato diciassette gol e ne hanno invece incassati cinque. Adesso però i numeri contano solo fino a un certo punto, cediamo la parola al campo perché la diretta di Arsenal Manchester City sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ARSENAL MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta del match Arsenal Manchester City sarà disponibile, come di consueto per la Premier League, in televisione su Sky Sport. È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Arsenal Manchester City attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

ARSENAL MANCHESTER CITY: BIG MATCH!

Arsenal Manchester City, in diretta domenica 8 ottobre 2023 alle ore 17.30 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valida per l’ottava giornata della Premier League inglese. L’Arsenal ha ottenuto il pass per la Champions League l’anno scorso, raggiungendo il secondo posto in classifica dietro solo al City. Si ripete la sfida per il vertice dello scorso anno, i Gunners hanno iniziato bene il campionato, raccogliendo 17 punti nelle prime sette partite, a soli uno dal primato. Nell’ultimo turno hanno ottenuto una vittoria convincente per 4-0 in trasferta contro il Bournemouth.

Il Manchester City viene da una stagione trionfale, in cui hanno vinto tutto sia in Inghilterra che in Europa. Anche se confermarsi sarà una sfida difficile, i Citizens hanno tutte le carte in regola per competere in ogni competizione. La squadra di Pep Guardiola ha subito alcune modifiche, con l’addio di Gundogan e l’arrivo di Kovacic. Nonostante ciò, sono partiti bene e sono attualmente in testa alla classifica con 18 punti. Tuttavia, nell’ultimo turno hanno subito la loro prima sconfitta in campionato, perdendo per 2-1 in casa contro il Wolverhampton.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della diretta Arsenal Manchester City, match che andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra. Per l’Arsenal, Mikel Arteta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Nketiah; Gabriel Jesus. Risponderà il Manchester City allenato da Pep Guardiola con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ederson; Gvardiol, Dias, Aké, Walker; Rodri, Philips; Grealish, Alvarez, Doku; Haaland.

ARSENAL MANCHESTER CITY LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arsenal Manchester City, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria dell’Arsenal con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Manchester City, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











