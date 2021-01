Diretta/ Arsenal Manchester United (Premier League) streaming video e tv: Big match!

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER UNITED: CHE SFIDA!

Arsenal Manchester United, in diretta dall’Emirates Stadium di Londra, in programma sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata della Premier League inglese. Big match tra due grandi del calcio inglese che stanno vivendo un momento di forma diametralmente opposto. Dopo un avvio di stagione che l’aveva addirittura avvinato alla zona retrocessione, l’Arsenal è in netta ripresa con 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6 partite disputate in Premier League, che hanno portato i Gunners a nutrire di nuovo speranze di qualificazione europea per la prossima stagione. Il Manchester United si era invece issato in testa alla classifica prima della doccia fredda subita nell’ultimo turno infrasettimanale, con la vittoria dello Sheffield United a Old Trafford che ha spezzato il momento positivo dei Red Devils. Soprattutto, ha segnato il sorpasso in classifica da parte dei cugini del City, ora di nuovo primi della classe in Premier League, con la squadra allenata da Solskjaer ora chiamata a riprendere la brillante marcia che l’ha portata a lottare per la vetta.

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER UNITED IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Manchester United sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmessa dalla televisione satellitare. Dunque, chi è abbonato a Sky avrà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go su sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della sfida tra Arsenal e Manchester United all’Emirates Stadium di Londra. I padroni di casa allenati da Mikel Arteta scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Leno; Bellerin, Holding, Luiz, Cedric; Thomas, Xhaka; Saka, Smith Rowe, Pepe; Lacazette. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ole Gunnar Solskjaer con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Pogba; Cavani.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Arsenal Manchester United: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.80 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 2.55 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.30 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

