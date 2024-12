Incidente stradale spaventoso per Michail Antonio, che è finito con la sua Ferrari nelle campagne inglesi. Alcune indiscrezioni si sono susseguite nelle ultime ore, poi il West Ham è intervenuto pubblicamente e ufficialmente per confermare che l’attaccante giamaicano era rimasto coinvolto in un sinistro le cui immagini circolate rendono l’idea di quanto sia stato terribile. Fortunatamente il calciatore versa in “condizioni stabili” nell’ospedale del centro di Londra in cui è stato ricoverato, ma il club ha fatto sapere anche che è “cosciente e collaborativo“.

Nel frattempo, sui social sono rimbalzate le foto di una Ferrari completamente distrutta sul lato destro, che in Inghilterra corrisponde a quello del guidatore. Dalle immagini si evince che si tratterebbe di una Ferrari GTC4, una gran turismo che garantisce alte performance. I vigili del fuoco dell’Essex hanno riferito che la prima richiesta di soccorsi è arrivata alle ore 13. Gli operatori hanno trovato il mezzo con Michail Antonio all’interno.

Michail Antonio è rimasto bloccato nell’auto in seguito all’incidente stradale, ma è stato liberato 45 minuti dopo la prima chiamata di soccorsi ed è stato quindi affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni avrebbero reso necessario il trasporto in ospedale tramite un elicottero. Pare che l’attaccante del West Sam fosse da solo nella Ferrari quando ha perso il controllo del veicolo. Non ci sono indicazioni ufficiali sulla dinamica, ma pare che sia andato a sbattere contro un albero e, per quanto riguarda le sue condizioni, avrebbe riportato la frattura del femore.

Sarebbe stata aperta un’indagine sull’incidente stradale e sarebbero stati avviati interrogatori, con la polizia di Essex che ha fatto richiesta di video delle telecamere di sorveglianza nelle vicinanze. Michail Antonio “si trova attualmente sotto stretta sorveglianza“, ha fatto sapere il West Ham, chiedendo di rispettare la privacy dell’attaccante e della sua famiglia. “Non rilasceremo ulteriori aggiornamenti in serata, ma solo a tempo debito“, ha aggiunto il club inglese.

West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area.

Michail is conscious and communicating and is currently under close supervision at a central London hospital.

At this difficult time, we…

— West Ham United (@WestHam) December 7, 2024