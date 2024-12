DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY, SLOT E GUARDIOLA, SFIDA PER LA PREMIER

Tredicesima giornata di Premier League e big match nella diretta Liverpool Manchester City che andrà in scena ad Anfield domenica 1 dicembre alle 17,00. L’incontro è di quelli già decisivi con le due squadre che sono rispettivamente prima e seconda e sono già divise da otto punti.

Il Liverpool di Arne Slot sta vivendo un momento strepitoso e non perde una partita dallo scorso 14 settembre. Periodo più buio della gestione Guardiola, invece, per il Manchester City che ha infilato cinque sconfitte consecutive e un pareggio rimediato in Champions League contro il Feyenoord dopo essere andato in vantaggio di tre gol.

DIRETTA LIVERPOOL MANCHESTER CITY, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Premier League è un’esclusiva di Sky e la diretta Liverpool Manchester City sarà anche trasmessa sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Seguire questo big match sarà anche possibile con la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni e lo svolgimento della partita.

LIVERPOOL MANCHESTER CITY, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’aspetto più interessante di questa partita è quello tattico perciò andiamo ad approfondire insieme le probabili formazioni. 4-3-3 classico per il Liverpool di Arne Slot con Kelleher tra i pali difeso da Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson. Gravenberch agirà in mediana con Szoboszlai e Mac Allister ai suoi lati a sostegno del tridente offensivo formato da Salah, Nunez e Diaz.

Sarà 4-3-3 anche per il Manchester City di Guardiola che cerca risposte da Ederson tra i pali con Lewis, Akanj, Ruben Dias e Aké con Gvardiol pronto alla titolarità in caso di indisponibilità del portoghese. Nunes e Gundogan giocheranno in mediana con Bernardo Silva leggermente più avanzato a sostegno di Foden, Haaland e Savinho.

LIVERPOOL MANCHESTER CITY, LE QUOTE

Passiamo in esame anche le quote della diretta Liverpool Manchester City utilizzando le proposte di William Hill. I Reds partono favoriti e la loro vittoria è data a 2,10 contro il 2 per gli ospiti a 3,20 e il pareggio X a 3,60.