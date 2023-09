DIRETTA/ Arsenal Manchester United (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Premier, 3 settembre 2023)

DIRETTA ARSENAL MANCHESTER UNITED (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mentre sta finalmente per cominciare la diretta di Arsenal Manchester United, possiamo fare un tuffo nella storia recente di questa partita che naturalmente in Premier League è una delle più affascinanti. Per dare dei numeri che possano essere significativi, ecco che da 30 anni fa, cioè da quando la massima serie inglese si chiama Premier League, in campionato si contano 26 vittorie per il Manchester United a fronte di 18 successi per l’Arsenal e altrettanti pareggi. I dieci precedenti più recenti fra tutte le competizioni sono stati giocati invece da venerdì 25 gennaio 2019 in poi.

ARSENAL BAYERN MONACO / Probabili formazioni: rientra Mesut Ozil. Quote, ultime novità live (Champions League)

In questo caso il bilancio vede in vantaggio l’Arsenal, che ha ottenuto cinque vittorie a fronte di tre successi per il Manchester United e due pareggi. Nello scorso campionato infine ci furono una vittoria per parte, sempre per la squadra di casa: 3-1 per il Manchester United a Old Trafford e 3-2 per l’Arsenal a Londra. Adesso però conta solamente il capitolo che sta per essere scritto oggi: parola quindi all’Emirates Stadium, comincia davvero la diretta di Arsenal Manchester United! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Tottenham Manchester United (risultato finale 2-0): bis con Davies! (Premier League 19 agosto 2023)

ARSENAL MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta del match Arsenal Manchester United sarà disponibile, come di consueto per la Premier League, in televisione su Sky Sport. È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Arsenal Manchester United attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

ARSENAL MANCHESTER UNITED (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Arsenal Manchester United, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 17.30 presso l’Emirates Stadium di Manchester, sarà una sfida valida per la quarta giornata della Premier League inglese. L’Arsenal sta avendo un buon inizio di stagione in Premier League, accumulando 7 punti nelle prime 3 partite. Anche il Manchester United ha iniziato bene, ma ha già subito una sconfitta nelle tre partite giocate. Tuttavia, la squadra dei “Red Devils” sta continuando a mostrare prestazioni apatiche, nonostante la presenza di calciatori di alto livello.

Video/ Manchester City Manchester United (2-1) gol e highlights (3 giugno 2023)

L’ultima partita contro il Nottingham Forest è stata particolarmente difficile, con il Manchester United che è riuscito a vincere per 3-2, ma con qualche difficoltà che ha suscitato lamentele tra i tifosi. D’altro canto, l’Arsenal sembra ancora trarre vantaggio dall’energia e dalla coesione che hanno guadagnato nel gruppo dopo la vittoria contro il Manchester City nella finale del Community Shield. In campionato, hanno ottenuto due vittorie, anche se entrambe di misura, e un pareggio 2-2 contro il Fulham, il che ha già portato a qualche critica.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Arsenal Manchester United, match che andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra. Per l’Arsenal, Mikel Arteta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ramsdale; Partey, White, Saliba, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Nketiah, Martinelli. Risponderà il Manchester United allenato da Erik Ten Hag con un 4-3-3-1 così schierato dal primo minuto: Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Martinez, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno, Rashford; Martial.

ARSENAL MANCHESTER UNITED LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arsenal Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria dell’Arsenal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA