Diretta/ Arsenal Olympiacos (Europa League) streaming video tv: Gunners in ripresa

DIRETTA ARSENAL OLYMPIACOS: TUTTO FACILE PER GLI INGLESI?

Arsenal Olympiacos, in diretta giovedì 18 marzo 2021 alle ore 18.55 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Gunners in ripresa dopo gli ultimi risultati, in particolare dopo il successo di Atene all’andata, che fa partire dall’1-3 i londinesi in questo ritorno degli ottavi, è arrivato un importante 2-1 contro il Tottenham in Premier League. L’Arsenal sta provando a rilanciare le sue chance europee per la prossima stagione, ma la squadra vista nelle ultime settimane può sicuramente essere competitiva anche per alzare al cielo l’Europa League. Per l’Olympiacos sarà molto difficile ribaltare l’1-3 subito al Karaiskakis la settimana scorsa, per gli ellenici il discorso campionato è chiuso da tempo, col titolo greco che difficilmente sfuggirà alla formazione del Pireo. Dopo l’impresa compiuta contro il PSV Eindhoven nei sedicesimi, però, all’Olympiacos è mancato qualcosa a livello difensivo, con l’Arsenal che nella partita d’andata ha fatto valere la sua maggiore qualità a livello offensivo.

DIRETTA ARSENAL OLYMPIACOS IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Arsenal Olympiacos in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con la partita dell’Emirates Stadium sarà sui canali di Sky Sport dal numero 251 in poi, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL OLYMPIACOS

Le probabili formazioni della sfida tra Arsenal e Olympiacos presso l’Emirates Stadium. I padroni di casa allenati da Mikel Arteta scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare:Leno; Bellerin, Luiz, Magahlaes, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pepé, Odegaard, Willian; Aubemayang. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pedro Martins con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Jose Sa; Androutsos, Semedo, Ba, Reabciuk; M’Vila, Camara; Bruma, Valbuena, Masouras; El Arabi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Arsenal e Olympiacos, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.75 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 7.25 volte la posta scommessa.

