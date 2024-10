DIRETTA ARSENAL PSG: I TESTA A TESTA

La diretta Arsenal PSG sarà sicuramente molto affascinante per la seconda giornata di Champions League, dobbiamo dire che i precedenti ci sono, anche se non sono così abbondanti lungo la storia dei Gunners e dei transalpini nelle Coppe europee. Posta in palio molto alta la prima volta, perché si trattava della semifinale della allora Coppa delle Coppe, edizione 1993-1994: il pareggio per 1-1 a Parigi nella partita d’andata di martedì 29 marzo 1994 aveva lasciato i giochi aperti ma con un potenziale vantaggio per l’Arsenal, che infatti ne approfittò nella partita di ritorno a Londra di martedì 12 aprile.

Diretta/ Manchester City Arsenal (risultato finale 2-2): Stones trova il modo! (22 settembre 2024)

Due settimane più tardi infatti i Gunners si imposero in casa proprio per 1-0, qualificandosi per la finale. In Champions League invece l’unico incrocio risale alla fase a gironi dell’edizione 2016-2017, un ricordo molto più recente ma con esiti nel segno del più totale equilibrio: pareggio per 1-1 nel match d’andata a Parigi martedì 13 settembre 2016 e altro segno X (globalmente il terzo su quattro partite totali) nell’incontro di ritorno, il 2-2 londinese nella partita andata in scena mercoledì 23 novembre 2016.(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Atalanta Arsenal (risultato finale 0-0): pari al Gewiss Stadium! (19 settembre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO E TV DI ARSENAL PSG

Senza dubbio questa diretta Arsenal PSG sarà tra le più guardate di questo turno di Champions League. In Italia si potrà vedere su Sky. Anche la diretta streaming è possibile vederla grazie all’emittente televisiva attraverso l’app scaricabile su tutti i dispostivi.

ARSENAL PSG, IN PATRIA TUTTO BENE

Sicuramente una delle partite più spettacolari di questa seconda giornata. Martedì 1 ottobre 2024 alle ore 21:00 ci sarà la diretta Arsenal PSG, un vero e proprio big match all’Emirates tra la squadra di Arteta e quella di Luis Enrique.

Formazioni Atalanta Arsenal/ Quote: staffetta in porta per Gasperini? (Champions League, 19 settembre 2024)

I Gunners hanno ottenuto una vittoria fondamentale in campionato contro il Leicester che ha permesso di agganciare il City, che ha pareggiato 1-1 a Newcastle, e portarsi ad una sola lunghezza dal Liverpool capolista. Il PSG prosegue nel suo personale testa a testa a 16 punti in vetta della Ligue 1 con il Monaco e col Marsiglia di De Zerbi che insegue a 13. All’esordio in Champions, l’Arsenal ha pareggiato 0-0 con l’Atalanta mentre il PSG ha strappato una vittoria all’ultimo minuto col Girona.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL PSG

Ora andiamo a vedere insieme le probabili formazioni della diretta Arsenal PSG. I londinesi si apprestano a scendere in campo col 4-3-3 di Arteta. In porta Raya, protetto da White, Saliba, Gabriel e Calafiori. A centrocampo ci saranno Havertz, Rice e Partey con Saka, Gabriel Jesus e Trossard davanti. Il PSG replica con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Safonov, difeso qualche metro più avanti da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes. Nella zona nevralgica del campo ecco Zaire-Emery, Vitinha e Fabian Ruiz mentre davanti Asensio, Kolo Muani e Barcola.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARSENAL PSG

Per concludere, diamo uno sguardo approfondito alle quote per le scommesse della diretta Arsenal PSG. L’1 è offerto dai bookmakers a 1.77 con il successo dei parigini che si aggira intorno ai 4.75 mentre il segno X del pareggio lo troviamo a 3.70, L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, viene valutato a 1.68 con l’Under a 2.38. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05.