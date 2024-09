VIDEO PSG GIRONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Parc des Princes il Paris Saint-Germain ha la meglio sul Girona per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i francesi provano immediatamente a proiettarsi in zona offensiva fallendo però una buona occasione al 13′ quando Marco Asensio spara di poco a lato.

Diretta/ PSG Girona (risultato finale 1-0): Gazzaniga, autorete! (Champions League, 18 settembre 2024)

La partita tarda ad entrare nel vivo ed il tecnico di casa Luis Henrique decide in maniera forzata di sostituire proprio Asensio già al 39′ con Kolo Muani a causa di un infortunio. Nel secondo tempo i transalpini continuano ad insistere nella loro ricerca del gol del vantaggio affidando le proprie sortite in attacco a Dembele che in ogni caso non capitalizza al 55′ e soprattutto al 62′, quando Gazzaniga si aiuta con la traversa per disinnescarne un tiro parecchio insidioso.

Nel finale il subentrato Kolo Muani non concretizza all’82’ così come l’ex interista Hakimi si rivela troppo impreciso all’86’. Il gol decisivo arriva al 90′ con l’autorete di Gazzaniga, propiziata da Mendes. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco D. Siebert ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Marquinhos al 17′ da un lato, Krejci al 20′, Romeu al 43′ e Gazzaniga al 74′ dall’altro.

I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questa prima giornata del torneo permettono al Paris Saint-Germain di raggiungere quota 3 nella classifica della Champions League mentre il Girona non si muove, rimanendo bloccato a zero punti.

VIDEO PSG GIRONA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS