DIRETTA ATALANTA ARSENAL: I TESTA A TESTA

La diretta di Atalanta Arsenal è un inedito: la Dea, tornata a giocare la Champions League dopo la storica vittoria dell’Europa League, aggiunge un’altra big alla serie di avversarie che nella gestione di Gian Piero Gasperini ha affrontato, una lista che fino a pochi anni fa sarebbe stato anche difficile immaginare e che invece oggi è concreta, con la possibilità tra l’altro di ampliarla e renderla ancora più illustre. Atalanta Arsenal è una prima assoluta, non così invece la sfida della Dea a una squadra inglese: il quadro qui ci parla di 10 partite totali con 4 vittorie, due pareggi e 4 sconfitte.

Bilancio positivo solo nei confronti dell’Everton: due gare, due vittorie in quel girone di Europa League 2017-2018. All’epoca l’Atalanta aveva segnato cinque gol a Goodison Park: nessuna italiana aveva mai realizzato così tanto in uno stadio inglese. Abbiamo poi due vittorie e altrettante sconfitte con il Liverpool, con lo straordinario colpo dell’anno scorso e il 3-0 di Anfield; un pareggio e una sconfitta sia con Manchester City che Manchester United e, tutto considerato e se guardiamo la storia di queste avversarie, possiamo dire che il bilancio dell’Atalanta sia lusinghiero, e questa sera contro l’Arsenal potrà anche essere migliorato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA ARSENAL STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Atalanta Arsenal sarà esclusiva di Sky, che ha acquistato il pacchetto della Champions League completa, in assenza di un abbonamento compreso del pacchetto Sport la partita sarà visibile anche su NowTv.

UN GRANDE DEBUTTO

Primo appuntamento europeo di questa stagione per la Dea impegnata nella diretta Atalanta Arsenal, primo match in Champions League per le due squadre che si giocherà oggi 19 settembre alle ore 21. La novità della Champions infatti non si limita al nuovo format dal girone unico, ci sarà la competizione più importante in Europa anche di giovedì. Ritornando alla partita, l’Atalanta può vantare una forma invidiabile che li ha visti perdere una sola volta contro l’Inter in questo inizio di campionato.

In quell’occasione però mancava totalmente la difesa titolare, cosa che non accadrà oggi. I Gunners sono una delle big del calcio inglese dopo gli anni di ricostruzione, in panchina abbiamo ancora Arteta e quest’anno potrebbero mettere il punto anche in Champions cercando di arrivare almeno alla fase ad eliminazione diretta.

DIRETTA ATALANTA ARSENAL: PROBABILI FORMAZIONI

Chi saranno i protagonisti della diretta Atalanta Arsenal? Scopriamolo insieme attaversole probabili formazioni del match: Gasperini dovrebbe confermare Retegui davanti ai due trequartisti, sarebbe la prima volta in Champions per l’attaccante italoargentino. Ederson in mediana è una garanzia, Gasp infatti difficilmente si priva di lui.

Passiamo ad Arteta, Saliba in difesa dovrebbe essere più che confermato essendo uno dei migliori prospetti del calcio francese in generale. Poi Martinelli i attacco è uno dei migliori del suo ruolo, giocatore tecnico con un tiro potente e preciso.

ATALANTA ARSENAL: LE QUOTE

Ultima analisi come sempre riservata alle quote della diretta Atalanta Arsenal, la Sisal mette il segno 1 a 2,1 mentre i Gunners vincenti sono quotati a 2,2. Si tratta dunque di una partita combattuta e infatti il pareggio è stato fissato a 2,5.