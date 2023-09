Diretta/ Arsenal Tottenham (risultato 0-0) video streaming: chance per Johnson! (Premier, 24 settembre 2023)

DIRETTA ARSENAL TOTTENHAM (RISULTATO LIVE 0-0): CHANCE IN AVVIO PER BRENNAN JOHNSON!

Ad “Emirates Stadium” è di scena il North London Derby con l’Arsenal padrone di casa, e intenzionato a restare in scia al Manchester City capolista, che riceve la visita del Tottenham Hotspurs, ringalluzzito dalla cura di Ange Postecoglou e intenzionato non solo a restare nei piani alti della graduatoria di Premier League ma anche a non venire staccato dai Gunners di Mikel Arteta (al momento, dopo cinque turni, le due londinesi sono appaiate a quota 13 punti). E dopo i primi 20’ di gioco il punteggio recita 0-0: primo flash degli Spurs già al 3’ con Maddison a imbeccare Johnson e il cui tiro era deviato in corner. Ad ogni modo, come era prevedibile, è l’Arsenal a prendere il controllo delle operazioni in avvio, cercando di prendere d’infilata gli avversari soprattutto con Saka e Trossard sulle fasce: ma gli Spurs difendono bene e per adesso il piano tattico del tecnico australiano funziona, anche se in ripartenza gli ospiti non sono ancora riusciti a rendersi di nuovo pericolosi dalle parti di Raya (ancora una volta preferito a Ramsdale). Anzi al 14’ va al tiro Gabriel Jesus ma nessun problema per Vicario che sventa la minaccia del brasiliano; poi, primo cartellino giallo della sfida per Udogie per un intervento duro su Saka, ben presto imitato da capitan Odegaard che finisce al 16′ pure lui sul taccuino dei cattivi. (agg. di R. G. Flore)

Diretta/ Arsenal Psv Eindhoven (risultato finale 4-0): poker di Odegaard! (Champions, 20 settembre 2023)

ARSENAL TOTTENHAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta del match Arsenal Tottenham sarà disponibile, come di consueto per la Premier League, in televisione su Sky Sport. È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Arsenal Tottenham attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Arsenal Manchester United (risultato finale 3-1): Gunners cinici nel recupero! (3 settembre 2023)

IN CAMPO, SI COMINCIA!

La diretta della sfida Arsenal Tottenham pone di fronte due formazioni che si posizionano al momento, rispettivamente al quarto e secondo posto dopo 5 giornate giocate. Sia l’Arsenal che il Tottenham sono alla ricerca di punti nell’inseguimento del solito Manchester City di Guardiola. Arsenal che ha trovato 13 punti in 5 sfide, gli stessi del Tottenham. Le differenze tra le due formazioni risiedono nei gol realizzati e in quelli subiti. L’Arsenal ha realizzato e subito meno gol rispetto al Tottenham rispettivamente 9 e 4.

Spurs che hanno collezionato quattro gol in più rispetto agli avversari. In zona gol subiti ne hanno subiti anche uno in più rispetto ai Gunners. In zona gol da attenzionare le prestazioni da parte di Son e Maddison da una parte, con 3 e 2 gol a testa; Saka e Odegaard dall’altra. Per le stelle del tecnico Arteta due gol in campionato realizzati. La sfida sta per avere inizio e le due formazioni non vogliono lasciare punti agli avversari per l’inseguimento al Manchester City che è appena iniziato. (Marco Genduso)

ARSENAL BAYERN MONACO / Probabili formazioni: rientra Mesut Ozil. Quote, ultime novità live (Champions League)

ARSENAL TOTTENHAM: NORTH LONDON DERBY!

Arsenal Tottenham, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 15.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la sesta giornata della Premier League inglese. Il cammino dell’Arsenal in questa stagione 2023-24 è stato quasi impeccabile, ad eccezione del pareggio casalingo contro il Fulham, dove hanno condiviso il risultato 4-4. La squadra si trova attualmente al quarto posto in classifica, con un rispettabile bottino di 13 punti su 15 possibili in massima serie. Tuttavia, sono dietro al Liverpool e agli avversari imminenti, gli Spurs, a causa della differenza reti. Anche in Champions League il cammino dei Gunners è partito con una vittoria contro il Psv Eindhoven.

Gli Spurs hanno ottenuto una vittoria sorprendente all’ultima giornata di campionato contro lo Sheffield United, ottenendo così 13 punti nelle prime 5 partite. Questo rappresenta l’avvio di campionato migliore nella storia del club, sotto la guida del tecnico greco Ange Postecoglou. La partita di domenica segnerà il 208° derby del nord di Londra, negli ultimi cinque incontri con il loro storico rivale, l’Arsenal è emerso vincitore in quattro occasioni. Gli Spurs, d’altra parte, hanno faticato a ottenere una vittoria in trasferta nell’Emirates Stadium, con ben 13 anni di astinenza da una vittoria in massima serie su quel terreno.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL TOTTENHAM

Le probabili formazioni della diretta Arsenal Tottenham, match che andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra. Per l’Arsenal, Mikel Arteta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ramsdale; Partey, White, Saliba, Kiwior; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Nketiah, Martinelli. Risponderà il Tottenham allenato da Ange Postecoglu con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Son; Kane.

ARSENAL TOTTENHAM LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arsenal Tottenham, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria dell’Arsenal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Tottenham, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA