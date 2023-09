DIRETTA ARSENAL PSV EINDHOVEN/ Video streaming tv: ricca storia recente (Champions, 20 settembre 2023)

DIRETTA ARSENAL PSV EINDHOVEN: TESTA A TESTA

Sicuramente la diretta di Arsenal Psv Eindhoven presenta un confronto molto interessante anche dal punto di vista storico, dal momento che si contano otto precedenti ufficiali, tutti in verità abbastanza recenti perché disputati fra il 2002 e il 2022, dei quali i primi sei in Champions League e gli ultimi due in Europa League. Complessivamente parliamo di una leggera superiorità da parte dell’Arsenal, che ha infatti ottenuto tre vittorie e altrettanti pareggi, mentre il Psv Eindhoven ha vinto due volte.

Curiosamente, per il secondo anno i Gunners e gli olandesi si affrontano nella fase a gironi di una Coppa, anche se nell’autunno 2022 era l’Europa League: torniamo allora indietro di poco meno di un anno per ricordare che giovedì 20 ottobre 2022 l’Arsenal vinse per 1-0 all’Emirates Stadium di Londra, ma appena sette giorni più tardi si giocò la partita di ritorno in Olanda (era il calendario compresso per Qatar 2022) e il Psv Eindhoven si prese una eccellente rivincita, vincendo per 2-0 davanti ai propri tifosi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ARSENAL PSV EINDHOVEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta Arsenal PSV Eindhoven potrà essere seguita su Sky sui canali Sky Sport Action, Sky Sport 254 e Sky Sport 251 (Diretta Gol Champions League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go.

LA PRESENTAZIONE

Arsenal Psv Eindhoven, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra sarà una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. L’Arsenal ha guadagnato il ritorno in Champions League dopo una lunga assenza terminando al secondo posto la Pemier League dietro al Manchester City. I Gunners già messo in bacheca il primo trofeo di questa stagione, la Community Shield, grazie alla vittoria ai rigori contro il Manchester City.

L’inizio di stagione per gli uomini di Arteta è stato promettente, con la squadra che ha raccolto 13 punti in cinque partite di campionato, trovandosi a soli due punti dalla vetta. Nell’ultimo turno, hanno ottenuto una vittoria per 1-0 in trasferta contro l’Everton. Il PSV Eindhoven ha avviato la stagione in modo molto positivo. La squadra allenata da Bosz è attualmente in testa alla classifica con il punteggio pieno di 12 punti in quattro partite. Nel loro ultimo incontro, hanno sconfitto il NEC con un netto 4-0. Gli olandesi hanno ottenuto la qualificazione alla Champions League superando i preliminari contro i Rangers.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL PSV EINDHOVEN

Le probabili formazioni della diretta Arsenal PSV Eindhoven, match che andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra. Per l’Arsenal, Mikel Arteta schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Havertz, Odegaard, Rice; Saka, Nketiah, Martinelli. Risponderà il Psv Eindhoven allenato da Peter Bosz con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Benitez; Teze, Ramalho, Schouten, Dest; Veerman, Sangaré; Bakayoko, Saibari, Lang; de Jong.

ARSENAL PSV EINDHOVEN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arsenal PSV Eindhoven, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria dell’Arsenal con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.37, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del PSV Eindhoven, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.

