Diretta/ Arzignano Albinoleffe streaming video tv: operazione riscatto (Serie C)

DIRETTA ARZIGNANO ALBINOLEFFE: REGNA L’EQUILIBRIO

La diretta Arzignano Albinoleffe, in programma sabato 18 febbraio alle ore 17:30, racconta di una gara che ha tutto il sapore del riscatto per entrambe le compagini. La formazione veneta, infatti, vuole tornare a far punti dopo la battuta d’arresto patita nel turno scorso contro la FeralpiSalò mentre l’undici ospite vorrà riscattare lo stop casalingo incassato a sorpresa al cospetto del fanalino di coda Triestina. Ci sono, quindi, gli ingredienti per assistere ad una sfida emozionante tra due squadre pienamente in corsa per raggiungere i rispettivi obiettivi nel girone A.

Diretta/ FeralpiSalò Arzignano (risultato finale 1-0): gran gol di Siligardi

Da una parte l’Arzignano, ottavo in classifica a quota 38 punti e dall’altra un Albinoleffe che, in virtù dei 34 punti conquistati finora, non può essere sereno in chiave salvezza ma, allo stesso tempo, può ambire ad un posizionamento play-off. Numeri alla mano si prospetta una sfida molto equilibrata: l’Arzignano ad oggi ha realizzato 29 reti subendone 27 mentre l’Albinoleffe è in perfetto equilibrio tra gol fatti e incassati, ovvero 31.

Diretta/ AlbinoLeffe Triestina (risultato finale 0-1) streaming: la decide Felici

ARZIGNANO ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Arzignano Albinoleffe, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C girone A, sarà visibile su Eleven Sports. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva per vedere la partita in programma allo stadio “Dal Molin” di Arzignano.

ARZIGNANO ALBINOLEFFE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Albinoleffe vedono i padroni di casa scendere in campo con il collaudato 4-3-1-2 di mister Bianchini. Tra i pali, nonostante l’arrivo del giovane Morello in settimana, sarà confermato Pizzignacco. Qualche dubbio nei calciatori più offensivi dove Fantacci si candida per una maglia dall’inizio ma Belcastro, Grandolfo e Tremolada sono sicurezze difficili da scardinare.

DIRETTA/ Novara Albinoleffe (risultato finale 1-2): Offredi salva su Rocca!

In casa Albinoleffe dubbi sulle condizioni di Miculi e Petrungaro, usciti malconci dall’ultima sfida. Per mister Biava, quindi, qualche dubbio sull’undici di partenza da opporre ai veneti. Di sicuro scalpita per tornare dal primo minuto Brentan.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Arzignano Albinoleffe vedono partire favoriti i ragazzi di Bianchini. Secondo Betclic, il successo dei padroni di casa al “Dal Molin” vale 2.21 contro i 3.32 attribuiti agli ospiti e la quota 3.17 riferita al segno X. L’opzione “goal”, ovvero entrambe le squadre a segno nell’arco dei novanta minuti, vale 2.02 mentre il “no goal” raggiunge quota 1.72.

© RIPRODUZIONE RISERVATA