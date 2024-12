DIRETTA ARZIGNANO ATALANTA U23, SI GIOCA AL DAL MOLIN

Le due formazioni si presentano a questa sfida con due risultati completamente diversi. La diretta Arzignano Atalanta U23 si disputerà questo sabato 8 dicembre 2024 alle ore 15:00 presso lo stadio Tommaso Dal Molin. I gialloazzurri sono riusciti a mettersi le spalle un periodo nero da due pareggi contro Pergolettese e Renate più la sconfitta interna con il Novara. Nell’ultimo turno però sono arrivati i tre punti grazie al 2-1 col Caldiero Terme formato Mattioli (doppietta).

Video Padova Atalanta U23 (3-1)/ Gol e highlights: dominio dei veneti (Serie C, 04 dicembre 2024)

L’Atalanta U23 è reduce invece da un ko esterno, quello di Padova per 3-1. La sconfitta con i biancorossi ha fermato a due la striscia di vittorie consecutive dei giovani orobici, capaci di battere prima la Pro Patria e poi il Caldiero Terme.

DOVE VEDERE DIRETTA TV ARZIGNANO ATALANTA U23, STREAMING VIDEO

Dove si potrà vedere la diretta Arzignano Atalanta U23? Vi basterà collegarvi a Sky tramite abbonamento al pacchetto Calcio. Questo di conseguenza permetterà agli abbonati di assistere alla diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

Diretta/ Padova Atalanta U23 (risultato finale 3-1): tre punti ai veneti (Serie C, 4 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO ATALANTA U23

Adesso siamo arrivati ad analizzare le probabili formazioni della diretta Arzignano Atalanta U23. I gialloazzurri giocheranno con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Boseggia, difeso dal terzetto Rossoni, Milillo e Boffelli. A centrocampo spazio a Boccia, Lakti, Cerretelli, Antoniazzi e Verduci mentre Benedetti-Mattioli saranno i centravanti..

L’Atalanta U23 replica con il modulo 3-4-3 con Bertini in porta. La difesa sarà formata da Del Lungo, Obici e Navarro. Agiranno da esterni Bergonzi e Bernasconi mentre Gyanuaa e Panada comporranno la mediana. Davanti Alessio, Vlahovic e Cassa.

Diretta/ Caldiero Terme Arzignano (risultato finale 1-2): il derby va agli ospiti! (Serie C, 1 dicembre 2024)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARZIGNANO ATALANTA U23

Concludiamo l’analisi di questa partita con le quote per le scommesse della diretta Arzignano Atalanta U23. La squadra favorita è quella di casa seppur di pochissimo: 2.60 contro i 2.70 per i nerazzurri con il segno X del pareggio a 2.90.

L’Over 2.5 viene offerto a 2.15 mentre l’Under alla stessa soglia lo troviamo a 1.60. Gol e No Gol rispettivamente a 1.82 e 1.80.