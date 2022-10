Diretta/ Arzignano Feralpisalò streaming video tv: partenza brillante (Serie C)

DIRETTA ARZIGNANO FERALPISALÒ: IN EQUILIBRIO!

Arzignano Feralpisalò, in diretta domenica 16 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano, sarà una sfida valida per la 8^ giornata del campionato di Serie C. Partenza brillante per entrambe le formazioni, con la Feralpisalò che si è insediata subito ai piani alti della classifica del girone A, con i Leoni del Garda che hanno però subito il secondo ko stagionale nell’ultimo turno disputato, perdendo in casa contro la Pro Vercelli.

Dall’altra parte l’Arzignano da matricola del campionato si è reso protagonista di una partenza sprint ma anche i vicentini hanno dovuto frenare perdendo sul campo del Pordenone nell’ultimo turno, restando a quota 10 punti a -3 dagli avversari di turno della Feralpisalò. Le due squadre si ritrovano dopo l’unico precedente tra i professionisti disputato in casa dell’Arzignano il 27 ottobre 2019, in quell’occasione si imposero i Leoni del Garda col punteggio di 1-2.

ARZIGNANO FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Arzignano Feralpisalò, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Arzignano Feralpisalò esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Arzignano Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano. Per l’Arzignano, Giuseppe Bianchini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Volpe; Cariolato, Bonetto, Molnar, Gemignani; Antoniazzi, Barba, Casini, Cester; Grandolfo, Parigi. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Salines, Benedetti, Legati, Bergonzi; Balestrero, Zennaro, Icardi; Pittarello, Siligardi; Guerra.

ARZIGNANO FERALPISALÒ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arzignano Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Arzignano con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











