DIRETTA PRO VERCELLI FERALPISALO’, UNA SFIDA DA VINCERE

Si disputa domenica 8 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio Silvio Piola di Vercelli la diretta Pro Vercelli Feralpisalò di Serie C 2024/2025. Nel girone A si affrontano quest’oggi due compagini che si trovano ai poli opposti della classifica occupando rispettivamente la diciassettesima posizione, con sedici punti come la Pro Patria che sta davanti, ed il terzo posto, con invece trentadue punti ma entrambe le squadre sono reduci da un pareggio ottenuto nell’ultimo turno di campionato.

I piemontesi continuano ad essere braccati inoltre dal Caldiero Terme, ad un solo punto di distacco, e necessiterebbero di un successo per provare ad uscire dalla zona retrocessione scalzando magari la Pergolettese e l’Arzignano, oltre ad agganciare la Giana Erminio. I Leoni del Garda devono invece guardarsi bene le spalle dal Trento, a due punti, e dall’Alcione Milano, a tre punti ma con cui ha soltanto pareggiato nello scorso weekend, senza pensare al Vicenza, che si trova davanti a loro ma distante otto lunghezze.

DIRETTA PRO VERCELLI FERALPISALO’ INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Ci saranno due opzioni per seguire la diretta Pro Vercelli Feralpisalò ed entrambe contemplano un abbonamento visto che la gara sarà offerta da Now e da Sky. Lo scontro sarà dunque disponibile in streaming pure attraverso Sky Go oppure sintonizzando la tv satellitare sul canale Sky Sport 253.

PRO VERCELLI FERALPISALO’, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico di casa Banchini dovrebbe andare verso la riconferma del modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Feralpisalò con Rizzo, Clemente, Marchetti e De Marino nelle retrovie, Iezzi, Iotti, Louati, Contaldo e Pino nel mezzo e Coppola insieme a Comi per completare invece il reparto avanzato.

I gardesani dovrebbero essere a loro volta schierati dal tecnico Aimo Diana con uno speculare 3-5-2 con Rinaldi in porta protetto da Pilati, Pasini e Rizzo, Pietrelli, Hergheligiu, Zennaro, Di Molfetta, Boci, Cavuoti ed infine Dubickas.

PRO VERCELLI FERALPISALO’, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Pro Vercelli Feralpisalò derivante dall’analisi delle quote rivelano che le agenzie di scommesse vedono gli ospiti come nettamente favoriti nel pronostico del match a partire da Snai che offre appena 1.70 per il 2. La vittoria dei padroni di casa risulta al momento un’opzione abbastanza remota se si guarda all’1, quotato addirittura a 5.00, mentre rimane in corsa la via che porterebbe al pareggio con un interessante x dato a 3.25.