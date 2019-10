Diretta Arzignano Modena/ Streaming video tv: partita delicata (Serie C)

Arzignano Modena, che sarà diretta dal signor Stefano Nicolini e si gioca domenica 13 ottobre alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel Girone B. Ancora a digiuno di vittorie la matricola veneta, che nei primi otto impegni di questo campionato ha messo in fila quattro pareggi e quattro sconfitte. L’Arzignano ha ottenuto solo un punto nelle ultime cinque sfide disputate, pur non sfigurando domenica scorsa nel match in casa della capolista Padova, sbagliando anche un rigore che sarebbe valso almeno il momentaneo pareggio all’Euganeo. L’Arzignano al momento è penultimo e cercherà il primo successo contro un’altra matricola, quel Modena che dopo il 4-2 al Rimini ha vissuto un’altra sfida ricca di gol e di emozioni, stavolta perdendola 4-3 sul campo del Sudtirol e restando a quota 9 punti, nel mezzo tra la zona play off e quella pericolante della classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere in diretta tv Arzignano Modena, domenica 13 ottobre 2019, non ci si potrà collegare sui canali del digitale terrestre o del satellite, in chiaro o a pagamento. Sarà infatti disponibile solo la diretta streaming video via internet, per tutti coloro che avranno effettuato un abbonamento al portale Elevensports. Che offrirà ai suoi clienti la diretta della sua partita tramite smartphone, tablet o smart tv attraverso la sua applicazione, oppure collegandosi direttamente via pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO MODENA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Arzignano Modena domenica 13 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Menti di Vicenza, sfida valevole per la nona giornata del campionato di Serie C nel Girone B. Arzignano schierato con un 4-3-3 dal tecnico Colombo con questo undici titolare:osi; Tazza, Bachini, Pasqualoni, Barzaghi; Maldonado, Perretta, Balestrero; Cais, Picicioni, Pattarello. Risponderà il Modena con un 3-4-2-1 schierato dal tecnico Zironelli e così composto: Gagno; Ingegneri, Zaro, Perna; Laurenti, Pezzella, Boscolo, Varutti; Sodinha, De Grazia; Ferrario.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla partita, l’agenzia Snai concede i favori del pronostico alla formazione emiliana. Vittoria in casa quotata 2.80, mentre la possibilità del pareggio viene offerta ad una quota di 3.00. A 2.55 viene invece fissata la quota per chi scommetterà sulla vittoria in trasferta. Per chi invece deciderà di puntare sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota dell’over 2.5 viene fissata a 2.50, mentre la quota dell’under 2.5 viene proposta a 1.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA