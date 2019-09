Diretta Arzignano Reggio Audace/ Streaming video tv: quote, ospiti favoriti (Serie C)

Arzignano Reggio Audace, diretta da Cavaliere, si disputa domenica 29 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Menti di Vicenza,. Dopo un inizio di campionato incoraggiante la matricola Arzignano sta subendo il contraccolpo dovuto al salto tra i professionisti. E nelle ultime tre partite disputate nel girone B sono arrivate altrettante sconfitte, che hanno ricacciato al penultimo posto in classifica i veneti, con un solo punto in più rispetto al fanalino di coda Imolese. Dopo i ko contro Sambenedettese e Sudtirol, nel turno infrasettimanale l’Arzignano è caduto a Trieste, rotondo 3-0 per gli alabardati in una partita da dimenticare. Ora per l’Arzignano arriva la sfida contro una big, la Reggio Audace seconda in classifica che nelle prime sei giornate ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi. Ultimo successo nel turno infrasettimanale nella difficile sfida contro il Carpi, battuto 2-0 nel derby emiliano con un gol per tempo messi a segno per i reggiani da Marchi e Scappini.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE ARZIGNANO REGGIO AUDACE

La diretta tv di Arzignano Reggio Audace non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO REGGIO AUDACE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Arzignano Reggio Audace, domenica 29 settembre 2019 alle ore 17.30 presso lo stadio Menti di Vicenza, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C. 5-3-2 per l’Arzignano allenato da Alberto Colombo in campo con: Tosi; Tazza, Bonalumi, Bachini, Pasqualoni, Barzaghi; Valagussa, Hoxha, Balestrero; Rocco, Flores Heatley. 3-4-1-2 per la Reggio Audace guidata in panchina da Max Alvini, schierata con: Narduzzo; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti, Rossi, Varone, Lunetta; Scappini, Marchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Arzignano Reggio Audace, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella emiliana: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 3.30 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2.10 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.00 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.20 e under 2.5 quotato 1.65.



