Diretta/ ArzignanoChiampo Piacenza (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

DIRETTA ARZIGNANOCHIAMPO PIACENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

ArzignanoChiampo Piacenza inizierà fra pochissimi minuti e sarà una partita con appena due precedenti, risalenti al campionato 2019-2020, quando ci fu un doppio pareggio per 0-0, quindi oggi veneti ed emiliani andranno a caccia della prima vittoria ma anche dei primi gol segnati. Per dire qualcosa di più su questo testa a testa risicato a livello storico fra le due squadre, possiamo fare allora un confronto tra il valore delle rose a disposizione dei due allenatori secondo il noto sito Internet specializzato Transfermarkt.

Siamo al valore di 3,15 milioni di euro complessivi per la rosa dell’ArzignanoChiampo, cioè 121.000 euro di media per ogni calciatore sotto contratto con il sodalizio veneto, mentre per quanto riguarda il Piacenza siamo a 2,90 milioni complessivi e quindi 112.000 euro medi per ogni giocatore della società emiliana. Adesso tuttavia questo è solo il passato, mentre è l’attualità che si deve imporre alla nostra attenzione: cediamo allora la parola al campo, dove ArzignanoChiampo Piacenza sta finalmente per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ARZIGNANOCHIAMPO PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL MATCH

La diretta tra Arzignanochiampo e Piacenza non sarà quella trasmessa in chiaro da Rai Sport. Il servizio pubblico manda infatti in onda una gara per giornata di Serie C ma in questa quarta stagione, la sfida prescelta non sarà appunto questa. Dunque per vedere la diretta streaminf video e tv di Arzignanochiampo e Piacenza basterà abbonarsi a Eleven Sport e seguire la gara così come tutte le altre. La piattaforma detiene infatti i diritti della competizione. Si può effettuare un abbonamento mensile, annuale o comprare la singola partita.

EMILIANI CHIAMATI A RIPARTIRE

La quarta giornata di Serie C offrirà anche tra le altre la diretta tra Arzignanochiampo e Piacenza. La squadra di casa ha avuto un buon inizio di campionato: dopo i due pareggi con la Pro Patria e la Triestina, ha battuto la Pro Sesto con una rete al 94′ firmata da Antoniazzi.

Meno bene, invece, la partenza del Piacenza, che all’esordio ha perso contro la Pergolettese, nella seconda di campionato ha pareggiato contro la Virtus Verona e nel turno infrasettimanale ha ottenuto una nuova sconfitta contro la Feralpisalò. Risultati che preoccupano Scalise, che ha suonato la carica: “Sabato voglio raccogliere punti con una grande partita perché poi, in fondo i punti sono quelli più importanti e ci mancano”.

DIRETTA ARZIGNANOCHIAMPO PIACENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del fischio d’inizio della diretta Arzhignanochiampo Piacenza, fissato per le 14.30 di oggi, 17 settembre, vediamo le probabili formazioni della sfida. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con Volpe tra i pali, Cariolato, Molnar, Piana e Bonetto. A centrocampo dovrebbero agire Barba, Bontempi, Casini e Cester sulla trequarti. Attacco con Granfoldo e Fyda. Ospiti che invece dovrebbero schierare Tintori, Nava, Cosenza, Capoferri, Munari, Nelli, Frosinini, Palazzolo, Cesarini, Vianni, Rossetti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA