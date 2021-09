DIRETTA/ Ascoli Benevento video streaming tv: ecco i numeri dei precedenti

DIRETTA ASCOLI BENEVENTO: TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Ascoli Benevento al Del Duca sono 7 con 2 vittorie a testa e 3 pareggi. L’ultimo precedente è piuttosto recente, ci porta indietro di poco più di un anno quando alla fine del luglio 2020, ripreso il campionato in seguito alla fine del lockdown da Coronavirus, le streghe fecero il colpo esterno col risultato finale di 2-4. La squadra ospite era avanti di 3 reti alla fine del primo tempo grazie ai gol di Sau, Barba e Insigne.

Nella ripresa riapriva parzialmente la contesa Morosini con i bianconeri non in grado di rimettere in piedi il match. Fu Moncini infatti a chiuderla di nuovo nel finale con la rete di Trotta valida solo per gli almanacchi. L’Ascoli non vince in casa contro questo avversario addirittura da vent’anni, precisamente quando il 14 ottobre del 2001 la gara terminò col risultato finale di 4-0. E oggi? Staremo a vedere come verrà aggiornato il bilancio. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA ASCOLI BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Benevento è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Serie B si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

ASCOLI BENEVENTO: SFIDA TRA TOP!

Ascoli Benevento, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie B. Marchigiani “on fire” dopo un inizio di campionato che i tifosi bianconeri non vivevano da molti anni, tre vittorie consecutive (delle quali due in trasferta) contro Cosenza, Perugia e Como che mantengono l’Ascoli in vetta alla classifica a punteggio pieno, assieme a Brescia e Pisa, con la sfida ai sanniti che potrebbe dunque essere già un vero esame di maturità per gli uomini di Sottil.

Questo perché il Benevento partiva con grandi credenziali a inizio stagione, ma nelle prime tre sfide, complice anche un calendario complicato, ha raccolto solamente 4 punti. Contro il Lecce nell’ultimo impegno casalingo i sanniti non sono andati oltre un pari senza reti, contro un avversario sicuramente di livello, che ha imbrigliato le soluzioni dell’attacco della squadra di Caserta, rimasto a secco per la seconda partita consecutiva. Fare risultato ad Ascoli sarebbe il cambio di passo atteso per un Benevento che si aspetta di condurre un campionato di vertice.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI BENEVENTO

Le probabili formazioni di Ascoli Benevento, match che andrà in scena allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli. Per l’Ascoli, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leali; Salvi, Avlonitis, Botteghin, D’Orazio; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri; Dionisi, Bidaoui. Risponderà il Benevento allenato da Fabio Caserta con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Calò, Tello, Ionita; Elia, Lapadula, Improta. Allenatore: Fabio Caserta

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Cino e Lillo Del Duca di Ascoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ascoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



