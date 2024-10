La diretta Sorrento Benevento, che si gioca alle ore 15, vedrà scendere in campo una capolista lanciatissima, reduce da un roboante 5-0 al Latina che ha permesso ai sanniti di restare in solitudine al comando della classifica del girone C di Serie C, con un punto di vantaggio sull’Audace Cerignola e riprendendo il ritmo dopo il precedente pareggio in casa del Messina.

Diretta Ascoli Perugia/ Streaming video tv: a caccia di riscatto (Serie C, 19 ottobre 2024)

Sta vivendo una fase di frenata invece il Sorrento, che non riesce a cogliere l’appuntamento con i 3 punti da 3 partite consecutive. Dopo due pareggi di fila la formazione rossonera è incappata nella sua seconda sconfitta stagionale, perdendo in casa dell’Audace Cerignola seconda della classe. Il Sorrento resta a 13 punti in classifica, condividendo il nono posto al momento a braccetto con l’Avellino.

Diretta Modena Palermo/ Streaming video tv: gara dall'esito incerto al Braglia! (Serie B, 19 ottobre 2024)

DIRETTA SORRENTO BENEVENTO: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Per tutti coloro che vorranno seguire la diretta Sorrento Benevento in televisione, la possibilità resta quella di un abbonamento Sky per seguire il match sulla pay tv satellitare. Tutti gli abbonati alla piattaforma NOW Tv potranno invece seguire la diretta Sorrento Benevento in streaming video via internet, tramite pc o dispositivi mobili.

SORRENTO BENEVENTO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di ipotizzare le probabili formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori per la diretta Sorrento Benevento. Per i padroni di casa del Sorrento, 4-3-3 di partenza con Del Sorbo estremo difensore e una difesa a quattro schierata con Todisco, Blondett, Fusco e Colombini. Nel terzetto di centrocampo spazio a Colangiuli, Cuccurullo e Cangianiello mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Guadagni, Musso e Bolsius. Benevento in campo con un 4-2-3-1 con Nunziante a difesa della porta e Oukhadda, Berra, Tosca e Viscardi titolari nella linea a quattro difensiva. I vertici bassi di centrocampo saranno Talia e Prisco, mentre Lamesta, Manconi e Simonetti giocheranno come incursori offensivi a sostegno del centravanti, Perlingieri.

Diretta Rimini Pianese/ Streaming video tv: scontro in zona play off (Serie C, 19 ottobre 2024)

DIRETTA SORRENTO BENEVENTO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Sorrento Benevento propone le seguenti quote per tutti coloro che vorranno piazzare una scommessa sulla partita. Quota per la vittoria interna del Sorrento fissata a 4.50, quota per il pareggio fissata a 3.40 mentre la quota relativa all’affermazione esterna del Benevento viene proposta a 1.70.