La diretta Ascoli Perugia, che si gioca alle ore 15.00 di sabato, metterà di fronte due formazioni che stanno faticando in questa fase iniziale del campionato nonostante il loro blasone. Perdendo sul campo della Ternana l’Ascoli è andato incontro alla terza sconfitta consecutiva, con la formazione marchigiana che non sta traendo giovamento dagli avvicendamenti in panchina e resta a 8 punti al confine della zona play out del girone B.

Video Ternana Ascoli (3-1)/ Gol e highlights: Abate vola in classifica, raggiunto il Pescara!

Dall’altra parte c’è un Perugia avanti 2 lunghezze in classifica rispetto ai bianconeri ma che è stato costretto a cadere ancora dopo la brillante vittoria contro la Lucchese. Grifoni sconfitti in casa dall’Entella nell’ultimo impegno e ancora lontani da un livello di rendimento che possa portare a essere credibile la candidatura nella lotta per uno dei posti che valgono la promozione in Serie B.

Diretta/ Ternana Ascoli (risultato finale 3-1): si sblocca Curcio, +3 Abate! (Serie C, 13 ottobre 2024)

DIRETTA ASCOLI PERUGIA: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Per vedere in diretta Ascoli Perugia, gli spettatori interessati all’incontro potranno seguire le modalità abituali: sarà necessario un abbonamento a Sky per accedere alla trasmissione sulla pay tv satellitare. Gli abbonati a NOW TV, invece, potranno guardare il match in streaming su dispositivi mobili, smart TV o PC tramite internet.

ASCOLI PERUGIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Focus sulle probabili formazioni della diretta Ascoli Perugia per capire quali potranno essere le scelte dei tecnici. Per l’Ascoli 4-2-3-1 come modulo di partenza con Livieri schierato in porta alle spalle della difesa a quattro con Adjapong, Quaranta, Gagliolo e Cozzoli. I vertici di centrocampo saranno Varone e Bertini mentre D’Uffizi, Tremolada e Marsura giocheranno come incursori offensivi alle spalle di Corazza centravanti. Risponderà il Perugia con un 4-2-3-1 con una difesa a quattro con Mezzoni, Angella, Amoran e Giraudo davanti all’estremo difensore Gemello. A centrocampo Bartolomei e Giunti copriranno le spalle a Cisco, Seghetti e Lisi, schierati a sostegno dell’unica punta di ruolo, Montevago.

Diretta/ Perugia Entella (risultato finale 0-1): Amoran sfiora il pari! (Serie C, 12 ottobre 2024)

DIRETTA ASCOLI PERUGIA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Quali sono le previsioni delle principali agenzie di scommesse per la partita tra Ascoli e Perugia? Le quote indicano l’Ascoli favorito con una vittoria a 2.05, mentre il pareggio è quotato a 3.10. Per un successo esterno del Perugia la quota sale a 3.45.