VIDEO BENEVENTO LATINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento annienta il Latina vincendo per 5 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la strada verso il successo sembra subito mettersi in discesa per gli Stregoni che sbloccano infatti l’equilibrio iniziale passando in vantaggio immediatamente al 3′ quando Perlingieri insacca la sfera venendo colpito dall’errato rinvio eseguito dal portiere Cardinali.

Video Vis Pesaro Pineto (1-1)/ Gol e highlights: Orellana risponde a Bruzzaniti! (Serie C 13 ottobre 2024)

I campani ci riprovano subito al 22′ con una conclusione di Talia deviata in calcio d’angolo ed i nerazzurri si vedono invece costetti a rimpiazzare per infortunio sia Capanni con Bocic alla mezz’ora e pure E. Vona, sostituito da Berman al 35′, oltre a subire persino la rete del raddoppio di Talia, su assist di Perlingieri, al 36′. Le cose si complicano ancora di più per i Pontini a partire dal 43′ per colpa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Ndoj e sul fronte opposto nel recupero Simonetti centra la traversa con un colpo di testa al 45’+1′.

Video Vicenza Lumezzane (1-1)/ Gol e highlights: Morra vanifica la rete di Ferro! (Serie C 13 ottobre 2024)

Nel secondo tempo la storia del match si ripete rispetto a quanto accaduto in precedenza ed è Prisco a sparare largo al 54′ prima di venire sostituito per infortunio con Acampora al 62′. Intanto però i Sanniti avevano siglato il tris con Perlingieri, autore di una doppietta con l’aiuto di Simonetti, e calano quindi anche il poker al 75′ con Lanini, liberato dal neo entrato Acampora. Nel finale i nerazzurri offrono segni di vita con un colpo di testa di Di Renzo ma sbattono contro Nunziante all’80’ ed è Lanini a mettere la parola fine sulla sfida completando pure lui la doppietta personale all’85’ raccogliendo il tiro di Starita respinto da Cardinali.

Video Ternana Ascoli (3-1)/ Gol e highlights: Abate vola in classifica, raggiunto il Pescara!

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Carlo Rinaldi, proveniente dalla sezione di Bassano del Grappa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Prisco al 41′ e Perlingieri al 60′ da un lato, Ndoj al 24′ ed al 43′, con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. I tre punti conquistati in casa in questa nona giornata di campionato permettono al Benevento di toccare quota 19 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Latina non si muove, rimanendo fermo a 7 punti.

VIDEO BENEVENTO LATINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS