DIRETTA ASCOLI CAMPOBASSO, OSPITI IN FORMA

C’è tanta attesa per la diretta Ascoli Campobasso, gara valevole per la 12esima giornata di campionato e che andrà in scena mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 20:45. Una sfida che vede queste due squadre distanti 10 punti. I bianconeri sono entrati in un loop di sconfitte da abbandonare il prima possibile. Dopo due vittorie nelle prime quattro, l’Ascoli ha pareggiato col Carpi prima di perdere con Rimini, Pescara, Ternana, Perugia e infine Pineto. Il Campobasso invece si sta costruendo una striscia di risultati utili niente male che ormai dura dal 20 settembre. Più di un mese dove i rossoblu sono riusciti sempre a far punti, compreso l’ultimo turno dove hanno terminato la gara 0-0 con il Sestri Levante.

DIRETTA ASCOLI CAMPOBASSO, COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO TV

Ora diamo un’occhiata sul dove vedere la diretta Ascoli Campobasso. La partita si potrà vedere solamente su Sky poiché è l’unica emittente con i diritti tv della Serie C. Lo stesso vale per la diretta streaming con l’applicazione Sky Go scaricabile ovunque.

LE PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CAMPOBASSO

Queste invece sono le probabili formazioni Ascoli Campobasso. I padroni di casa si metteranno in campo con il 4-3-3 con Livieri in porta. Difesa a quattro composta da Adjapong, Menna, Gagliolo e Cozzoli. A centrocampo D’Uffizi, Bando e Varone mentre in attacco Tirelli, Corazza e Marsura.

La risposta del Campobasso arriva con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali Forte, protetto da Bennasai, Calabrese e Bosisio. Agiranno da esterni Pierno e Morelli con Prezioso e Pellitteri fissi in mediana. Il trequartista designato sarà Forte con Di Stefano e Di Nardo in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ASCOLI CAMPOBASSO

Adesso vedremo quali sono le quote per le scommesse Ascoli Campobasso. L’1 fisso ovvero la vittoria della squadra di casa è data a 2.10, più bassa rispetto al 2 fisso a 3.60. Il segno X del pareggio viene invece offerto a 2.95.

Per quanto concerne le reti segnate, l’Over 2.5 è offerto a 2.60 mentre l’Under a 1.40. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.55.