DIRETTA CARPI ASCOLI: I TESTA A TESTA

La diretta di Carpi Ascoli rappresenta il primo incontro ufficiale delle due squadre in Serie C mentre sono sei gli incrici in Serie B con tre vittorie marchigiane, due dei carpigiani e un pareggio. A margine del testa a testa per l’occasione utilizzeremo Transfermkt per fare un confronto di tipo economico tra le due rose. Il Carpi ha un bilancio di 3,7 milioni, di cui i giocatori più costosi sono il portiere Sorzi dal valore di cartellino di 250mila euro. Il giocatore però è in prestito dal Cosenza e quindi conta fino ad un certo punto, poi abbiamo Forapani con 125 mila euro è il centrocampista più costoso non in prestito della squadra.

Diretta/ Ascoli Lucchese (risultato finale 1-2): decide il rigore di Sasanelli! (Serie C, 22 settembre 2024)

Poi abbiamo a completare il podio Sorapetti, l’ala vale 120mila euro. Per l’Ascoli invece numeri diversi e più alti: quasi sei i milioni di bilancio complessivo con il giocatore più costoso che è Adjapong dal valore di 400mila euro. Terzino di spinta che si sta facendo ben notare anche in chiave mercato per la Serie B. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Milan Futuro Ascoli (risultato finale 0-2): vittoria bainconera! (Serie C, 14 settembre 2024)

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV CARPI ASCOLI IN STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Carpi Ascoli vi basterà sottoscrivere un abbonamento o per Sky oppure per NOW.

Inoltre, la diretta streaming vi permetterà di vedere il match anche fuori casa attraverso le applicazioni scaricabili ovunque.

CARPI ASCOLI, SFIDA APERTISSIMA

Sarà senza dubbio una sfida interessantissima la diretta Carpi Ascoli. Questo giovedì 26 settembre 2024 alle ore 18:30 si affronteranno due formazioni che hanno lo stesso numero sia di gol fatti che di rete subiti oltre che con appena un punto di distanza.

Diretta/ Entella Ascoli (risultato 0-0) video streaming tv: partita rinviata per maltempo (8 settembre 2024)

Il Carpi è incappato nella prima sconfitta in campionato nell’ultimo turno contro la Spal per 2-1. Prima del ko in casa degli estensi sono arrivati tre pareggi con Rimini, Milan U23 ed Entella più la vittoria importante contro il Perugia.

Situazione più altalenante per l’Ascoli che dopo il pareggio all’esordio con la Spal sono si sono alternate una gara vinta e una persa. Infatti, dopo il successo con la Pianese è arrivata la sconfitta con l’Entella mentre dopo il successo sul Milan U23 c’è stato il ko con la Lucchese.

LE PROBABILI FORMAZIONI CARPI ASCOLI

Diamo ora un’occhiata a quelle che sono le probabili formazioni della diretta Carpi Ascoli. I padroni di casa giocheranno con il modulo 4-3-1-2. Tra i pali ecco Sorzi, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Tcheuna, Zagnoni, Rossini e Verza. Forapani insieme ad Amayah e Contiliano saranno i centrocampisti con Cortesi trequartista e il duo Saporetti-Sall davanti.

L’Ascoli invece preferisce avere una trequarti più folta, a costo di perdere qualcosa a livello numerico a centrocampo e in attacco. Il 4-2-3-1 sarà infatti formato da Livieri in porta e Adjapong, Curado, Menna e Maurizii in difesa. Berini e Varone in mediana più Tirelli e Marsura esterni alti insieme a Tremolada dietro l’unica punta Corazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CARPI ASCOLI

Siamo arrivati al paragrafo relativo alle quote per le scommesse della diretta Carpi Ascoli. I favori del pronostico sono dalla parte dei bianconeri nonostante non possano godere della fattore casa: il 2 è dato a 2.05, l’l1 a 3.60 mentre il pari a 3.15.

L’Over 2.5 viene dato a 2.15 contro l’1.60 messo in lavagna dai bookmakers per l’Under. Gol a 1.90, No Gol a 1.73.