DIRETTA ASCOLI CARPI, LOTTA PER I PLAYOFF

La diretta Ascoli Carpi si preannuncia una sfida fondamentale per le sorti delle due squadre, entrambe collocate nella terra di mezzo della classifica, dove regna l’equilibrio più assoluto. Con appena cinque punti a separare la zona playoff da quella playout, ogni risultato può cambiare drasticamente le prospettive, le ambizioni e lo sorti di un’intera stagione. Il Carpi, decimo a 29 punti, è reduce da una vittoria importante contro la Spal che ha interrotto un periodo di digiuno di quattro partite. La squadra emiliana condivide la posizione con il Gubbio, che però vanta una migliore differenza reti, rendendo questa gara cruciale per consolidare la zona playoff.

Dall’altra parte, l’Ascoli, tredicesimo a pari merito con Campobasso e Pontedera, è alla ricerca di una vittoria che manca da cinque giornate. Nonostante la sconfitta contro la Lucchese nell’ultimo turno, i marchigiani possono contare sul terzo miglior marcatore del campionato, Corazza, autore di undici reti stagionali, che cercherà di tornare al gol dopo un digiuno che dura da sei giornate. Nella gara d’andata fu proprio Corazza al 73′ a pareggiare i conti per l’Ascoli, sugellando un 2-2 che ha lasciato l’amaro in bocca ad entrambe le squadre.

DIRETTA ASCOLI CARPI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Ascoli Carpi andrà in onda venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 20:30, e verrà trasmessa in tv su Sky Sportl e in diretta streaming video sull’app Sky Go.

ASCOLI CARPI, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Ascoli, schierato da mister Breda con il 4-2-3-1, vedrà Livieri in porta, protetto da Adjapong, Menna, Quaranta e Maurizii in difesa. Campagna e Bando formeranno la cerniera di centrocampo, mentre Marsura, Tremolada e D’Uffizi supporteranno la punta centrale Corazza.

Il Carpi di Serpini risponderà con un 4-3-1-2: Sorzi sarà il portiere, con Cecotti, Zagnoni, Panelli e Rossini in difesa. Amayah, Contiliano e Figoli comporranno la mediana, mentre Puletto agirà sulla trequarti dietro alle due punte Cortesi e Gerbi.

